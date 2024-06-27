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Кравець пояснила, чи не дратують її постійні питання про Зеленського

Олена Кравець і Володимир Зеленський (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Акторка Олена Кравець не приховує, що часто чує від шанувальників питання про Володимира Зеленського, оскільки працювала з ним багато років у складі команди "Квартал 95". Вона зізналася, чи не відчуває розратування через постійні асоціації з українським президентом.

Що знаменитість думає про Зеленського, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що Кравець каже про Зеленського

Колишня учасниця "Кварталу 95" говорить, що абсолютно нормально ставиться до питань про президента. Вона пояснює, що участь у команді відомого розважального шоу - ціла частина її життя. Більше того, жінка зізнається, що якби була на місці шанувальників, то точно так само запитувала б у них про Зеленського.

"Це частина мого життя. Я розумію, що люди будуть питати - це логічно і нормально. І якби я була на місці цих людей, я б так само питала", - коментує свою позицію Кравець.

Олена Кравець і Володимир Зеленський на сцені "Кварталу" (Фото: ТСН) 

Олена охоче відповідає на питання, що стосуються глави нашої держави. Так, наприклад, раніше вона говорила, що Володимир залишається для неї близькою людиною, яку вона знає з юності. Також акторка заявляла, що вони підтримують зв'язок, і час від часу вона отримує від чоловіка відповіді на свої повідомлення.

"Він для мене людина, яку я знаю з юності. Він для мене президент. Він дуже близька мені людина, я його підтримую. Він дуже коротко відповідає, але я так вдячна йому за ці відповіді. Я намагаюся надсилати йому різні меми, трошки гумору. Мені так хочеться, щоб хоча б тінь посмішки була на його обличчі", - казала вона.

Зірка ділилася, що добре знає Зеленського як людину, а з початком президенства була приємно вражена ним і його родиною в цілому.

"Я не можу сказати, що я від нього такого не очікувала. Такого духу. Тому що я його знаю. Знаю, як він зустрічав будь-які кризи у житті компанії, просто у житті. Я його знаю, інакше не могло бути. Я приємно здивована ще більше, але я знала, що він такий. Я неймовірно пишаюся і ним, і Оленою, і всією їхньою родиною".

Акторка підтримує спілкування з президентом (Фото: instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, до команди "Квартал 95" Кравець приєдналася у 1998 році - через рік після створення проєкту. Його учасницею вона була близько 25 років, допоки не оголосила про своє рішення піти. 

 

Раніше донька Олени Кравець розповіла про сварку з мамою, через яку зверталася до психолога.

Також пригадайте 5 найгучніших "воєнних" скандалів із "Кварталом 95".

Під час написання матеріалу було використано інтерв'ю акторки для програм "Розмова" та "Зірковий шлях".

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