Кравець пояснила, чи не дратують її постійні питання про Зеленського

Що Кравець каже про Зеленського

Колишня учасниця "Кварталу 95" говорить, що абсолютно нормально ставиться до питань про президента. Вона пояснює, що участь у команді відомого розважального шоу - ціла частина її життя. Більше того, жінка зізнається, що якби була на місці шанувальників, то точно так само запитувала б у них про Зеленського.

"Це частина мого життя. Я розумію, що люди будуть питати - це логічно і нормально. І якби я була на місці цих людей, я б так само питала", - коментує свою позицію Кравець.

Олена Кравець і Володимир Зеленський на сцені "Кварталу" (Фото: ТСН)

Олена охоче відповідає на питання, що стосуються глави нашої держави. Так, наприклад, раніше вона говорила, що Володимир залишається для неї близькою людиною, яку вона знає з юності. Також акторка заявляла, що вони підтримують зв'язок, і час від часу вона отримує від чоловіка відповіді на свої повідомлення.

"Він для мене людина, яку я знаю з юності. Він для мене президент. Він дуже близька мені людина, я його підтримую. Він дуже коротко відповідає, але я так вдячна йому за ці відповіді. Я намагаюся надсилати йому різні меми, трошки гумору. Мені так хочеться, щоб хоча б тінь посмішки була на його обличчі", - казала вона.

Зірка ділилася, що добре знає Зеленського як людину, а з початком президенства була приємно вражена ним і його родиною в цілому.

"Я не можу сказати, що я від нього такого не очікувала. Такого духу. Тому що я його знаю. Знаю, як він зустрічав будь-які кризи у житті компанії, просто у житті. Я його знаю, інакше не могло бути. Я приємно здивована ще більше, але я знала, що він такий. Я неймовірно пишаюся і ним, і Оленою, і всією їхньою родиною".

Акторка підтримує спілкування з президентом (Фото: instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, до команди "Квартал 95" Кравець приєдналася у 1998 році - через рік після створення проєкту. Його учасницею вона була близько 25 років, допоки не оголосила про своє рішення піти.