Ведущая спросила у своего гостя о том, какие же должны быть условия для того, чтобы России было невыгодно продолжать войну.

"Россия знает только один путь обсуждения вопроса – это нужно давить. Она сама всех давит, она не понимает, что такое обсуждение и переговоры на демократических принципах. Она понимает силу. Я считаю, что, если цивилизованный мир, демократический мир, и США прежде всего, Европа плюс, будут применять к России такие же методы давления, через санкции, через дипломатически-политические формы, исключая военные, тогда Россия поймет, что другого пути, кроме демократического нет. И по-другому посмотрит на Донбасс и на Украину", - сказал Леонид Кравчук.

Он добавил, что Россия просто развалится на куски в попытке подчинить себе Украину и ее жителей.

"Откажется от своих несбыточных намерений подчинить себе Украину. Я хочу сказать, что это несбыточные желания –Украину подчинить нельзя. Тот, кто попытается подчинить Украину – сам погибнет. Я себе не представляю, если Россия пойдет агрессией и где-то оккупирует Украину, удержать оккупацию такого большого куска территории как Украина и такого свободолюбивого народа как украинцы – это невозможно. Россия не сможет этого сделать, она развалится на куски. Я абсолютно убежден в этом", - отметил первый президент Украины.

Леонид Кравчук рассказал, когда Россия развалится на куски