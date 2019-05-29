Красивые попадания: "Азов" уничтожил позицию боевиков на Донбассе (видео)

Украинские бойцы нанесли мощный удар по сепаратистам
"Азов" опубликовал новое видео разгрома боевиков на Донбассе. Украинские воины уничтожили опорный пункт террористов на Светлодарской дуге. Данное видео опубликовано в YouTube.
Наши бойцы атаковали боевиков с помощью управляемых ракет.
Азов разгромил огневую точку боевиков на Донбассе (видео: YouTube/AZOV media)
Видео уничтожения боевиков вызвало много восторженных комментариев украинцев.
Напомним, что на Донбассе воины ВСУ уничтожили боевую машину пехоты боевиков. Технику окупантов обнаружили с помощью аэроразведки в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила.
Ранее сообщалось о том, что Украинские военные на Донбассе провели около Екатериновки операцию по обезвреживанию снайперов боевиков.
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