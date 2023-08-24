Кращі привітання з Днем Незалежності в прозі та віршах для найрідніших
Сьогодні, 24 серпня, привітайте своїх рідних і друзів із Днем Незалежності України найтеплішими словами або СМС та подаруйте їм віру у світле майбутнє нашої країни!
Styler зібрав душевні привітання в прозі, віршах і картинках з цим великим святом.
Привітання з Днем Незалежності в прозі (СМС)
З Днем Незалежності! Бажаю тобі миру та щасливого майбутнього. Нехай наша країна завжди буде вільною та процвітаючою. Слава Україні!
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Нехай цей день принесе тобі радість, гордість та віру у світле майбутнє. Майбутнє - в Україні! Разом ми сильніші!
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У День Незалежності хочу побажати тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та нескінченного оптимізму. Нехай твої мрії збуваються, а Україна процвітає на твоїх очах!
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Сьогодні наша країна святкує День Незалежності - день гідності, сили та віри у себе. Бажаю тобі відчувати цю силу всередині себе, і щоб наші спільні досягнення завжди нагадували про важливість єдності та патріотизму.
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Нехай віра в себе завжди підтримує тебе на шляху до успіху, а патріотизм і любов до України світить тобі яскравіше за сонце.
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З Днем Незалежності! Бажаю завжди відчувати себе гідним громадянином нашої країни та прикладом патріотизму для інших. Слава Україні!
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Нехай цей День Незалежності принесе тобі нові здобутки та великі досягнення. Бажаю тобі долати всі перешкоди на шляху до своїх мрій, як це зробили наші предки заради нашої свободи!
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День Незалежності - час, коли наші серця наповнюються гордістю за нашу Україну. Бажаю тобі невичерпної енергії для творчості та плідної праці на благо нашої держави.
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З нагоди Дня Незалежності, бажаю тобі завжди залишатися сильним та рішучим у досягненні своїх цілей. Нехай твої зусилля сприяють розвитку нашої держави та принесуть гордість тобі та твоїм нащадкам!
Привітання з Днем Незалежності у віршах
Нині свято нашого народу,
Свято України, її роду.
Ще пройти доріг нам слід багато...
Свято майбуття, надії свято.
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Щастя й удачі нам -
Усім українським донькам й синам!
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Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!
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З Днем Незалежності вітаю!
Миру, щастя, злагоди бажаю.
Нехай це свято наснаги доливає,
В майбутнє краще доля стежку прокладає.
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Моя пісенна країна
Зоветься у світі Україна.
І у веселім дружнім крузі
Пісні співають добрі друзі.
З Днем Незалежності, друже!
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Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ -
Нас не здолають у житті ніколи!
Привітання з Днем Незалежності в картинках
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими символами найбільше зараз пишаються українці.
А ще ми розповідали, які обмеження у День Незалежності будуть у різних областях.