Краса — не про вік, а про прийняття: інтерв’ю з Вікторією Басавро, співвласницею Distina Ukraine

Про косметику для догляду за шкірою та волоссям, розвиток брендів в Україні та доказову базу косметичних засобів — в інтервʼю для РБК-Україна (проект Styler).

— Вікторіє, ви створили кілька косметичних брендів. Розкажіть, що таке Distina Ukraine сьогодні?

— Distina Ukraine — не просто компанія. Це команда, яка створює функціональну косметику з місією. Ми розвиваємо шість торговельних марок, зокрема Meddis і Kayan — два бренди, до яких у мене особлива любов.

Meddis — це дерматокосметика з активами, які працюють, підтверджено клінічно. А нещодавно ми запустили лінійки Meddis Well Age та Well Age Menopause - вони про глибоку повагу до себе, до змін у жіночому тілі, до віку, який варто святкувати, а не приховувати.

Kayan - це професійна косметика для волосся, але адаптована під домашній ритм. Без сульфатів, з натуральними ПАРами, з реально дієвими активами.

— Ви часто говорите: "Ми — про докази, а не обіцянки". Що це означає?

— У світі краси багато маркетингових трюків. А ми обираємо інше: робочі концентрації, клінічні дослідження, адаптація під реальне життя жінки. Не треба бути косметологом, щоб користуватись Meddis — все просто, ефективно і прозоро. Ми не обіцяємо "все і зразу", ми даємо результат, підтверджений фактом.

Well Age: філософія красивого старіння

— Чим особливі лінійки Well Age та Well Age Menopause?

— Це не чергова антивікова косметика. Це повідомлення жінці: "Ти не мусиш боротись зі своїм віком. Його можна прийняти, полюбити, і підтримати свою шкіру з ніжністю й розумінням." Well Age — це про красу, яка приходить із досвідом.

Лінійка Menopause з’явилась, бо ми побачили: ніхто не говорить про гормональні зміни відкрито, а тим більше не пропонує делікатного, але ефективного догляду. Там формули, які допомагають при втраті пружності, сухості, тьмяності. І вони справді працюють — вже за 4 тижні шкіра "оживає".

Meddis Well Age — це не боротьба з віком. Це дружба з ним.

Про бізнес, чесність і партнерство

— Ваш бізнес — жіночий. Команда теж жіноча? Як ви розподіляєте обов’язки?

— Я обожнюю свою команду. Моя партнерка Наталія Татарин — потужна жінка, яка веде продажі. Я займаюсь стратегією, новими лінійками, маркетингом, баченням брендів. Це партнерство, в якому є сила і спільне дихання. І ми показуємо, що жіночий бізнес — це про результат.

— Distina Ukraine нещодавно увійшла до Клубу білих платників податків. Це звучить серйозно. Що це дає вам як компанії?

— Це як відзнака "бізнес із совістю". Для нас це гордість. Ми з самого початку працюємо прозоро, чесно. Платимо податки, інвестуємо в Україну. Бути в Клубі - це довіра з боку держави, партнерів, навіть міжнародних гравців. Але головне — це про наші цінності. Ми граємо чесно. І віримо, що в Україні можна будувати відповідальний бізнес.

"Ми хочемо бути голосом жінок"

— Де можна знайти вашу продукцію сьогодні?

— Наші бренди представлені в Україні та за кордоном — ми активно ростемо. І ми завжди відкриті до партнерств, бо хочемо, щоб якомога більше жінок мали доступ до чесного, функціонального догляду.

— Яка місія бренду Meddis?

Щоб кожна жінка відчула, що її бачать, чують, поважають. Щоб у кожної була змога сказати собі: "Я — прекрасна". У будь-якому віці, у будь-якому стані. І щоб ми як бренд говорили це не гаслами, а реальними засобами, які підтримують, допомагають і підсилюють.

— У вас в лінійках багато професійних компонентів, які зустрічаються у преміум-косметиці. Як вдається зберігати баланс між якістю та доступністю?

— Це дійсно наша принципова позиція. Ми виготовляємо продукцію з сировини європейського походження, співпрацюємо тільки з перевіреними постачальниками, і водночас дуже уважно ставимось до фінальної вартості для споживача.

Для нас важливо бути ефективними, але не менш важливо — бути доступними. Тому ми ще на старті заклали в систему управління чітку сітку рентабельності. Це дозволяє нам:

• мати стабільний бізнес,

• розширювати асортимент,

• поширювати його в Україні та за кордоном,

• і при цьому продавати продукцію за адекватною ціною, з таким самим відсотком вводу, як у значно дорожчих брендів.

Ми хочемо, щоб жінки в Україні мали доступ до дійсно якісного догляду, без компромісів між ціною та результатом.

Ми не просто створюємо косметику — ми відкриваємо можливість кожній жінці мати своє "якісне завтра" вже сьогодні. І це — наш найбільший драйвер.

— А чи цікаво взагалі створювати косметику?

— Дуже цікаво. Створювати косметику — це як стояти на перетині науки, мистецтва й емоцій. Це не просто про банки й формули — це про вплив на життя, впевненість і настрій людей.

Уяви: ти тестуєш нову текстуру, обираєш аромат, добираєш актив, який справді працює. А потім бачиш, як жінка користується цим засобом, посміхається, каже: "Моя шкіра вперше така м’яка". І все - це вже більше, ніж просто бізнес.

А ще косметика — це швидкий зворотний зв’язок. Ти бачиш результат: блиск волосся, зволожена шкіра, сяюче обличчя. І ти знаєш — це частково твоя робота. А це завжди надихає.