Краса під грифом "Секретно": MAKEUP запускає б’юті-місію

Головне завдання – потрапити на секретну сторінку на MAKEUP та отримати доступ до ексклюзивних знижок та пропозицій від брендів.

"Весна – час для оновлень в усіх сенсах. В зовнішності, в знаннях, у звичках. Тому цього місяця нам хочеться всіх надихати розкривати нові для себе таємниці краси. Ми вирішили порадувати не лише сезонними б’юті-новинками та акціями, а й цікавими історіями та секретами, що стоять за відомими брендами та їхніми продуктами. Краса не має меж і ми хочемо надихнути творити ще більше її разом. В рамках кампанії пропонуємо усім охочим ділилися своїми власними відкриттями про б’юті-світ у нашому дружньому MAKEUP Club і отримати приємні подарунки натомість", – йдеться в повідомленні компанії.

А для тих, хто поділиться цікавою таємницею улюбленого б’юті-бренду в MAKEUP Club, чекатиме додатковий сюрприз.

Пункт призначення: головний штаб краси – makeup.ua

Тривалість місії: з 27.02 по 10.03

Розгадай головні б’юті-таємниці сезону!