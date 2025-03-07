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Краса під грифом "Секретно": MAKEUP запускає б’юті-місію

Фото: MAKEUP запускає б’юті-місію (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Цієї весни б’юті-шопінг інтригує. MAKEUP запускає захопливу місію, де кожен крок – стильний виклик, а результат – бездоганний образ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Головне завдання – потрапити на секретну сторінку на MAKEUP та отримати доступ до ексклюзивних знижок та пропозицій від брендів.

"Весна – час для оновлень в усіх сенсах. В зовнішності, в знаннях, у звичках. Тому цього місяця нам хочеться всіх надихати розкривати нові для себе таємниці краси. Ми вирішили порадувати не лише сезонними б’юті-новинками та акціями, а й цікавими історіями та секретами, що стоять за відомими брендами та їхніми продуктами. Краса не має меж і ми хочемо надихнути творити ще більше її разом. В рамках кампанії пропонуємо усім охочим ділилися своїми власними відкриттями про б’юті-світ у нашому дружньому MAKEUP Club і отримати приємні подарунки натомість", – йдеться в повідомленні  компанії.

А для тих, хто поділиться цікавою таємницею улюбленого б’юті-бренду в MAKEUP Club, чекатиме додатковий сюрприз.

  • Пункт призначення: головний штаб краси – makeup.ua
  • Тривалість місії: з 27.02 по 10.03

Розгадай головні б’юті-таємниці сезону!

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