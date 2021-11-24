UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Краматорске грабитель вызвал "копов", чтобы уточнить - в розыске ли он

Автор: Владимир Костырин

В Краматорске грабитель стал переживать и волноваться, разыскивают ли его правоохранители за совершенные кражи, и решил внести ясность... вызвав полицию домой.

Об этом 24 ноября передали в пресс-службе патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Прибывшие "копы" выслушали нетрезвого заявителя, 41-летнего жителя Краматорска, по его просьбе пробили данные в базе, и удовлетворили любопытство гражданина - действительно, он находится в активном розыске местным райуправлением полиции за неоднократные кражи.

Как передали патрульные, сообщение от мужчины поступило на спецлинию "102" вчера, 23 ноября - он позвонил и рассказал, что нуждается в консультации.

"Прибыв по месту вызова, патрульные встретились с заявителем. Мужчина был под хмельком и попросил проверить, находится ли он в розыске", - говорится в публикации.

После такой консультации гражданина доставили в Краматорского РУ полиции для выяснения всех обстоятельств.

В Краматорске мужчина, находясь в розыске, сам на себя вызвал патрульных (фото: facebook.com/kramslovpolice)

Ранее сообщалось, что в Ужгороде вор в медлаборатории обчистил кассу и забрал пожертвования для больного ребенка, а потом сам вызвал полицию, чтобы ему помогли выбраться из запертого помещения.

Напомним также, перед этим под Одессой задержали вора, который ограбил чужой дом, и вместо того, чтобы скрыться с места преступления, решил приготовить себе макароны, но по неосторожности чуть не устроил пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск