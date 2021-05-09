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В Краматорске на аттракционе произошел несчастный случай: есть пострадавшие

Новина українською → Краматорск, Воскресенье 09 мая 2021 13:55
В Краматорске на аттракционе произошел несчастный случай: есть пострадавшие Фото: В Краматорске на аттракционе произошел несчастный случай (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Краматорске на аттракционе "Игла" произошел несчастный случай. Во время "падения" вниз люди врезались в металлические ступеньки, которые забыл убрать оператор аттракциона. В результате ЧП пострадала девушка, но развлечение продолжает работать как ни в чем ни бывало.

Видео появилось на странице Facebook "Краматорск 24".

Что именно произошло на "Игле"

Инцидент случился в парке "Юбилейный" 8 мая в 19:00. Из-за халатности сотрудников качели с шестью людьми врезались с высоты падения в 30 метров в металлическую конструкцию.

В результате ЧП пострадала девушка - она получила сильные ушибы обеих ног.

Как оказалось, оператор аттракциона, ответственный за безопасность отдыхающих, работает только второй день - он вышел на подмену постоянному сотруднику.

Видео: ЧП на аттракционе "Игла" (Краматорск 24)

Кощунство ситуации в том, что после того, как приехали полиция и медики, аттракцион продолжил работать. Ступеньки убрали, и люди стали кататься дальше.

В Краматорске на аттракционе произошел несчастный случай: есть пострадавшие

Фото: В Краматорске на аттракционе пострадала девушка (Краматорск 24)

Ситуацию быстро "уладили"

Аттракцион на территории парка "Юбилейный" оказался частным, а не коммунальным. Но требования к технике безопасности у них одинаковые.

На место происшествия приехали родители девушки, и, после общения с хозяином "Иглы", заявили, что претензий к предпринимателю они не имеют.

Тем не менее, в полиции возбудили дело по ч. 1 ст. 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства по охране труда).

"Халатность или случайность - будет установлено в рамках открытого уголовного производства", - заявили правоохранители.

Ранее мы писали, что в Одесской области из-за несчастного случая погибло четыре человека. Они утонули в колодце.

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