В Україні новий штам коронавірусу виявили вже в шести областях

Про це пише РБК-Україна з посиланнячм на ЦГЗ .

За даними відомства, раніше новий штам коронавірусу виявлено у Сумській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях. А результати останніх досліджень підтвердили захворювання у жителів Львівської та Черкаської областей.

"Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській", - сказано у повідомленні.

У ЦГЗ наголосили, що хоч новий штам і переноситься легше, він швидше розповсюджується.