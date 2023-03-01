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В Україні новий штам коронавірусу виявили вже в шести областях

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Україна, Середа 01 березня 2023 19:59
В Україні новий штам коронавірусу виявили вже в шести областях Фото: в Україні новий штам коронавірусу виявили вже в шести областях (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Центр громадського здоров'я виявив новий штам коронавірусу, відомого як "Кракен", в шести областях України.

Про це пише РБК-Україна з посиланнячм на ЦГЗ.

За даними відомства, раніше новий штам коронавірусу виявлено у Сумській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях. А результати останніх досліджень підтвердили захворювання у жителів Львівської та Черкаської областей.

"Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській", - сказано у повідомленні.

У ЦГЗ наголосили, що хоч новий штам і переноситься легше, він швидше розповсюджується.

Нагадаємо, що наприкінці січня в Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5). Інфекцію виявили у мешканця Сумської області.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медики не фіксують на території України нові штами COVID.

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