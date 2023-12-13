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З кожним днем руїн все більше. Як зараз виглядає знищена росіянами Авдіївка (фото)

Як зараз виглядає Авдіївка (фото: Instagram/libkos)
Автор: Василина Копитко

Авдіївка розташована за 13 кілометрів від Донецька, вона стала ще однією жертвою російської армії. Містечко практично повністю знищене окупантами, які намагаються його захопити ще з 2014 року - спершу силами так званою ДНР, а з 2022 року - регулярними військами РФ.

Про те, як зараз виглядає Авдіївка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію військових фотографів Владислави та Костянтина Ліберових в Instagram.

Як зараз виглядає Авдіївка

"Колони розбитої ворожої техніки, суцільні руїни та не стихаючі звуки прильотів та працюючої артилерії: так сьогодні виглядає місто Авдіївка", - пишуть фотографи.

Вони зазначають, що майже щодня наші захисники відбивають ворожі штурми. Тактика росіян взяти місто великими колонами провалилась, тож зараз ворог намагається атакувати малими групами.

"Схожу картину ми бачили в Бахмуті: місто тупо закидують "мʼясом". Зараз до міста залишилась одна дорога, яка приблизно 1,5 км від ворога, тому, не дивлячись на сніг та ожеледицю, проносимось на високій швидкості. FPV-дронам байдуже на погодні умови, вони літають і вдень, і вночі, і в сніжну погоду", - додають Ліберови.

Ось так зараз виглядає Авдіївка (фото: Instagram/libkos)

На кадрах можна побачити, що від міста залишились лише руїни. Багатоповерхівки знищені, інфраструктура - розбита. При цьому фотографи зазначають, що з кожним днем руїн стає більше.

"Ми двічі терміново спускаємось у підвал: передають ракетну небезпеку та захід ворожої авіації. За декілька хвилин здалеку чуємо потужні вибухи, сьогодні бʼють не по нашому сектору, але в районі, де ми ховаємось, також жодної вцілілої будівлі", - пишуть Ліберови.

Також вони додають, що поля навколо міста настільки обстріляні, що нагадують решето.

"Щільність артилерійських обстрілів по піхоті важко і страшно уявити. Втрати ворога на цьому напрямку колосальні, але проблема в тому, що вони не рахують людей. Скільки б не полягло - для них не буде забагато, вони продовжать перемелювати свій особовий склад об оборону міста, сподіваючись, що остання в якийсь момент в решті решт здригнеться", - діляться фотографи.

Ось так зараз виглядає Авдіївка (фото: Instagram/libkos)

Раніше ми ділились новими кадрами зруйнованого Маріуполя, який вже понад півтора року під окупацією росіян.

Переглядайте також фото наших захисників на позиціях.

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