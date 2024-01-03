Якою насправді є любов у найпопулярнішому серіалі про вампірів "Сутінки"

Певно кожен у юності дивився серіал "Сутінки" і завжди мріяв мати у житті таку ж історію кохання. Проте чи настільки здоровими є стосунки Белли, Едварда та Джейкоба.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Pleso.
У стрічці "Сутінки" перед нами відкривається любовний трикутник: Тендітна та пасивна Белла, яка готова жертвувати собою заради партнера, розчинятися в ньому, втрачаючи свою ідентичність. Не бажає приймати рішення самостійно та брати на себе відповідальність.
Хитрий "Рятівник" Джейкоб, він зовсім не той, за кого себе видає. З помітними афективними спалахами, неконтрольованим гнівом. Відкрито проявляє агресію.
Серозний та холодний Едвард, поруч з яким постійні емоційні каруселі, ревнощі та маніакальні бажання.
Головний вибір Белли, який вона не може здійснити - з ким мені бути?. З Едвардом, якому, важливо все контролювати, а Белла, потребує контролю. Або с Джейкобом, який готовий користуватися "безпомічністю" Белли.
Жодний з цим типів стосунків не вважається нормальним. Адже, на перший погляд - романтична історія та любовний трикутник. Однак насправді у фільмі - а приховані нездорові стосунки, які характеризуються співзалежністю та аб'юзом.
Белла готова стати вампіром та пожертвувати своїм земним життям заради кохання. Нічого не шкодувати заради свого партнера може виглядати як бажання бути з коханим/коханою назавжди.
Однак важливо забезпечувати баланс між своїми бажаннями та урахуванням потреб партнера. У подібних ситуаціях розуміння того, на що ми погоджуємося та розуміння власних кордонів є необхідністю.
Белла не помічає їх у відносинах, навіть коли Едвард відкрито говорить про свою вампірську природу. Ігнорування/нерозуміння червоних флажків, може свідчити про низку психологічних аспектів, таких як, низька самооцінка, бажання контролювати, "рятувати" або змінювати партнера.
У такому разі важливо вміти розпізнавати ознаки нездорових стосунків, знати, й на що ви точно не погоджуєтеся.
Едвард вривається у приватне життя Белли, а також читає думки Інших людей. Ми всі потребуємо певної незалежності, приватності та особистого простору. Вторгнення в особисте життя інших - це пряме та грубе порушення кордонів. Тому важливо відстоювати та нагадувати про свої кордони, а також поважати кордони інших людей.
Едвард маніпулює Беллою та сам визначає, що для неї добре. Маніпуляції завжди вносять дисбаланс у стосунки. У такому разі важливо не тільки розпізнавати, але й не дозволяти маніпуляції з боку партнера, приймати рішення разом, багато розмовляти.
Любовний трикутник у "Сутінках" (фото: Кіноріум)
Белла романтизує контроль Едварда та сприймає його як вираз кохання. Недооцінювання поведінки партнера, який контролює нас, може призводити до підтримки, нездорової динаміки у стосунках. Важливо бути самостійними та усвідомлювати власні потреби, не сприймати контроль партнера як норму.
Звернутися до терапевта, щоб побудувати здорові стосунки, які будуть ґрунтуватися на взаємоповазі, довірі, турботі й чесності.
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