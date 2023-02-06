Якою буде весна в Україні: прогнози і синоптичний календар по містах
Довгострокові прогнози погоди на початок весни синоптики зараз - на початку лютого - давати не беруться, проте в Українському гідрометцентрі очікують "досить інтенсивний" останній місяць зими та говорять про повернення морозів.
Однак з'являються й альтернативні думки щодо синоптичної ситуації на рубежі лютого та березня, і стосовно раннього приходу весни.
Які прогнози озвучують синоптики та метеорологи на кінець зими та початок весни в Україні, і зокрема у різних містах – читайте у матеріалі нижче.
Як звертає увагу синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, після аномально теплого січня погода знову набуває більш зимового характеру. Очікується, що цього тижня мінусова температура буде не лише в нічний час, а й у денний час.
"Офіційні прогнози (щодо весни) з'являться за тиждень-два, але можу особисто я сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто", - зазначила фахівець під час брифінгу.
Про майбутнє похолодання - на тлі високого атмосферного тиску - говорить також синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, до кінця першої декади лютого та на початку другої на просторах Атлантико-Європейського сектора складуться "дуже нестандартні синоптичні умови".
"Очікується розвиток великої зони високого тиску, витягнутої у широтному напрямку від Азорських островів до Уралу та Західного Сибіру. Циклонічна діяльність виявиться практично відсутньою і спостерігатиметься далеко за полярним колом, а також у Скандинавії та Туреччині", - розповів фахівець на сайті Meteoprog.
І якщо подібний характер циркуляції атмосфери призведе до винесення великих порцій тепла в Арктику, то по всій Центральній та особливо південно-східній Європі пошириться холодне та сухе повітря, прогнозує він.
Синоптик додав, що в Україні вже на тижні з лютого встановиться зимовий характер погоди переважно без опадів з температурою повітря нижче за норму на 1 - 4 градуси, а найбільш помітне зниження температури відчують на собі жителі західної частини країни.
А ось народний синоптик Станіслав Щедрін говорить про іншу погодну ситуацію в Україні найближчим часом і пророкує потепління.
"Починаючи з 8-10 лютого, у більшу частину Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління, по всій країні з 10-12 до кінця 2 декади лютого, температурний режим коливатиметься в межах від +5+7 вдень і до -3+4 градусів на ніч", - написав він у своєму Facebook/
За його словами, до середини лютого опадів буде мало, проте вже з 15-16 числа "скрізь буде сиро".
Народний синоптик зазначає, що третя декада лютого має бути по-весняному теплою.
Погода в березні в різних містах
Згідно з попередніми та довгостроковими прогнозами на весну, представлених на сайті Wisemeteo, березень буде холодним і переважно сухим, і середня температура сезону складе близько +8 градусів, що нижче за показники минулого року.
У Києві березень започаткує довгоочікуваний весняний сезон, хоча порівняно зі звичайними середніми показниками близько +3 градусів для березня, цей сезон буде нетиповим. Середньодобова температура початку сезону становитиме близько +2. Великої кількості опадів не передбачається.
Прогноз погоди у березні 2023 у Києві
У Харкові березень відкриє сезон класично. Очікується, що температура в середньому становитиме 0 градусів. Опади прогнозують тривалі у районі 4-29 березня.
Прогноз погоди у березні 2023 у Харкові
У Львові березень буде дуже типовим весняним місяцем. Прогнозується, що до 10 березня температура коливатиметься від -5 до +2. Місячна кількість опадів очікується в межах 9 днів, переважно у період 1 березня.
Прогноз погоди у березні 2023 у Львові
В Одесі березень має стати типовим весняним місяцем. Температура загалом буде +3. Опади прогнозують тривалі у районі 1 - 24 березня.
Прогноз погоди у березні 2023 у Одесі
У Дніпрі березень буде теплішим, ніж у тому році. На початку місяця температура коливатиметься на рівні -1. Проте вже з 20 числа очікується максимальна температурна позначка +13. Великої кількості опадів на початку весни не очікується - у середньому прогнозується таких не більше 8 днів.
Прогноз погоди у березні 2023 у Дніпрі
У Луганську у березні середньодобова температура початку сезону становитиме близько +2. Опади будуть помірними, переважно припадаючи на 10-18 березня.
Прогноз погоди у березні 2023 у Луганську
У Черкасах у березні температура в середньому буде +3. Опади прогнозують нетривалі, короткочасні у районі 4 - 22 березня.
Прогноз погоди у березні 2023 у Черкасах
У Бердянську у березні середньодобова температура початку сезону становитиме близько +3. Опади будуть помірними, в основному припадаючи на 3 - 22 числа.
Прогноз погоди у березні 2023 у Бердянську
У Чернігові у березні синоптики обіцяють середню температуру близько 0. До 12 березня температура коливатиметься від -4 до +6, поступово досягаючи позначки +2. Місячна кількість опадів очікується в межах 12 днів, переважно у період 11 березня.
Прогноз погоди у березні 2023 у Чернігові
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку погоду на весну спрогнозував бабак Тимко та пояснювали, чому професійні синоптики та метеорологи не поспішають вірити тваринам-віщунам.
А також перед цим писали, яка погода очікується у лютому в Україні.