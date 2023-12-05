Якою буде смерть Землі: передбачення вчених

Чи може наша планета коли-небудь загинути? На думку вчених, така ситуація цілком імовірна. Що саме стане причиною смерті Землі й коли це станеться - сказати важко, проте деякі теорії існують.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Live Science, European Space Agency.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якою може бути смерть Землі на думку декого з дослідників.

Ймовірна причина смерті планети

На думку декого з експертів, причиною загибелі Землі може стати життєдайне нині сонце. Дослідники стверджують, що в міру старіння головної зірки Сонячної системи її життєвий цикл врешті-решт "поглине" наш блакитний світ.

За словами планетарного вченого з дослідницької лабораторії NASA "Центр космічних польотів імені Ґоддарда" на ім'я Раві Коппарапу, з часом Сонце в результаті природної еволюції стане великим червоним гігантом, після чого поглине Землю.

"Не потрібно чекати, поки зовнішні шари Сонця досягнуть Землі. Планета відчує надзвичайне тепло задовго до того, як Сонце завершить свій перехід до червоного гіганта", - зауважив він.

Земля не витримає сонячної "потужності" (ілюстративне фото: Рixabay)

На думку науковця, у процесі вмирання Сонця "температура буде підвищуватися, океани будуть випаровуватися, потім атмосфера врешті-решт зникне, і тоді приливні сили сонячного тяжіння зруйнують Землю".

"Землі залишилося, ймовірно, 4,5 млрд років, перш ніж Сонце стане великим червоним гігантом і потім поглине Землю", - вважає він.

Коли може загинути все живе

Попри очікуваний час смерті Землі, життя на планеті може зникнути набагато раніше.

Перший варіант - люди самі доведуть себе до вимирання впродовж найближчих кількох століть. Це може статися за умови, що нинішні темпи антропогенного зміни клімату не будуть знижені.

Другий варіант - Земля стане непридатною для життя більшості організмів у результаті трансформації Сонця.

За словами Коппарапу, через приблизно 1,3 млрд років люди не зможуть фізіологічно вижити у природі (на Землі) через стійкі жаркі та вологі умови. Тоді наші організми не зможуть охолоджуватися шляхом потовиділення й гинутимуть (практично варитимуться на спеці).

Океани ж можуть випаруватися приблизно через 2 млрд років, коли рівень яскравості Сонця буде майже на 20% більше, ніж зараз.

Сонце дає життя і несе загибель (ілюстративне фото: Рixabay)

Вчені зазначають, що деякі живі види зможуть дожити до цього часу, але не люди.

"Якщо ми говоримо про людське життя, то наступні сто років будуть цікавими", - вважає експерт NASA.

Як Сонце перетвориться на червоного гіганта

Згідно з даними Європейського космічного агентства, червоний гігант формується на останніх стадіях зоряної еволюції - коли у зірки закінчується водень для ядерного синтезу й вона починає вмирати

Як тільки термоядерний синтез припиняється, гравітація бере верх. При цьому гелієве ядро починає стискатися під дією сили тяжіння, що призводить до підвищення температури.

Якщо говорити про Сонце, то такий сплеск тепла призведе до різкого розширення його зовнішнього плазмового шару.

"Сонце збільшиться принаймні до розміру орбіти Землі", - підсумував Коппарапу.