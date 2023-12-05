Какой будет смерть Земли: предсказание ученых

Может ли наша планета когда-нибудь погибнуть? По мнению ученых, такая ситуация вполне вероятна. Что именно станет причиной смерти Земли и когда это произойдет - сказать трудно, однако некоторые теории существуют.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой может быть смерть Земли по мнению некоторых исследователей.

Вероятная причина смерти планеты

По мнению некоторых экспертов, причиной гибели Земли может стать животворное нынче солнце. Исследователи утверждают, что по мере старения главной звезды Солнечной системы ее жизненный цикл в конце концов "поглотит" наш голубой мир.

По словам планетарного ученого из исследовательской лаборатории NASA "Центр космических полетов имени Годдарда" по имени Рави Коппарапу, со временем Солнце в результате естественной эволюции станет большим красным гигантом, после чего поглотит Землю.

"Не нужно ждать, пока внешние слои Солнца достигнут Земли. Планета почувствует чрезвычайное тепло задолго до того, как Солнце завершит свой переход к красному гиганту", - отметил он.

Земля не выдержит солнечной "мощности" (иллюстративное фото: Рixabay)

По мнению ученого, в процессе умирания Солнца "температура будет повышаться, океаны будут испаряться, затем атмосфера в конце концов исчезнет, и тогда приливные силы солнечного тяготения разрушат Землю".

"Земле осталось, вероятно, 4,5 млрд лет, прежде чем Солнце станет большим красным гигантом и затем поглотит Землю", - считает он.

Когда может погибнуть все живое

Несмотря на ожидаемое время смерти Земли, жизнь на планете может исчезнуть гораздо раньше.

Первый вариант - люди сами доведут себя до вымирания на протяжении ближайших нескольких веков. Это может произойти, если нынешние темпы антропогенного изменения климата не будут снижены.

Второй вариант - Земля станет непригодной для жизни большинства организмов в результате трансформации Солнца.

По словам Коппарапу, примерно через 1,3 млрд лет люди не смогут физиологически выжить в природе (на Земле) из-за устойчивых жарких и влажных условий. Тогда наши организмы не смогут охлаждаться путем потоотделения и будут гибнуть (практически вариться на жаре).

Океаны же могут испариться примерно через 2 млрд лет, когда уровень яркости Солнца будет почти на 20% больше, чем сейчас.

Солнце дает жизнь и несет гибель (иллюстративное фото: Рixabay)

Ученые отмечают, что некоторые живые виды смогут дожить до этого времени, но не люди.

"Если мы говорим о человеческой жизни, то следующие сто лет будут интересными", - считает эксперт NASA.

Как Солнце превратится в красного гиганта

Согласно данным Европейского космического агентства, красный гигант формируется на последних стадиях звездной эволюции - когда у звезды заканчивается водород для ядерного синтеза и она начинает умирать

Как только термоядерный синтез прекращается, гравитация берет верх. При этом гелиевое ядро начинает сжиматься под действием силы тяжести, что приводит к повышению температуры.

Если говорить о Солнце, то такой всплеск тепла приведет к резкому расширению внешнего плазменного слоя.

"Солнце увеличится по крайней мере до размера орбиты Земли", - подытожил Коппарапу.