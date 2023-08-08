З якої ноги ви встаєте зранку, така ви і людина (тест)

Ліва чи права нога?

У кожної людини домінує певна півкуля мозку, через що права чи ліва сторона може бути ведучою. Працює це за правилом дзеркала.

Нервова система влаштована таким чином, що ліва півкуля мозку насправді контролює праву сторону тіла, і навпаки. Тобто ліва сторона мозку керує роботою правої руки, очі, ноги тощо.

Типи домінування бувають повними, або ні. Але якщо ви встаєте з правої ноги, і багато чого іншого робите саме правою стороною тіла, ймовірно, що у вас домінує ліва півкуля. Вона відповідає за логічне мислення. Провідна її роль означає наявність у людини сильніших аналітичних здібностей, а також лінгвістичних схильностей.

У людей, які здебільшого оперують лівою частиною тіла, в тому числі і встають з лівої ноги, домінує права півкуля. Вона відповідає за творче мислення. Активність цієї півкулі передбачає цілісність сприйняття, образність та емоційність. Така людина більш чутлива, і навіть схильна покладатися на свою інтуїцію у прийнятті рішень.

Цікаво, що ідея поділу мозку за функціями не взята зі стелі, а є науково обґрунтованим фактом. Американський нейропсихолог Роджер Сперрі у 1981 році отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини за дослідження функціональної спеціалізації мозку.

Щоб точно дізнатися, яка півкуля у вас домінує, пройдіть тест, давши відповідь на кілька питань.

Не все так просто

На те, з якої ноги ви встаєте, безсумнівно, впливає й бік ліжка, на якому ви спите. Ви можете вставати з будь-якої ноги, і якщо вас це не хвилює - це також може розповісти багато чого про вашу особистість.

Наприклад, якщо ви спите з лівого боку ліжка, то й опускати на підлогу першою будете ліву ногу. Проте існує прикмета, що вставати з лівої ноги - до невдачі, і весь день піде шкереберть.

Тож якщо ви завжди опускаєте вниз спершу праву ногу, незважаючи, на якому боці ліжка спите, це означає, що ви вірите в прикмети. Тож ви належите до творчих, чутливих людей, які прислухаються до інтуїції, вірять у віщі сни, долю і люблять ризикувати.

Якщо вам все одно, з якої ноги вставати, то ви - людина точна й раціональна, яка ретельно продумує будь-яке рішення. Ви довіряєте цифрам, не любите ризикувати, але часом буваєте занадто черствими і прагматичними.

Якою би людиною ви не були, пам'ятайте, що вставати треба в гарному настрої, тоді і весь день мине як треба!