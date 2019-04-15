Коснется каждого: Укрзализныця готовит масштабные нововведения

Укрзализныця в ближайшее время собирается значительно расширить уже имеющийся функционал онлайн-сервисов, которые созданы для клиентов украинской железной дороги – для пассажиров и для тех, кто пользуется перевозками груза. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов, пишет пресс-служба предприятия.

По словам Кравцова, уже в 2019 году клиенты смогут заказать через интернет групповые перевозки пассажиров, сделать заказ места для людей с инвалидностью, а также заказать перевозку автомобиля в вагоне-автомобилевозе.

Кроме этого, планируется также ввести так называемый “лист ожидания”, когда пассажир будет оперативно получать уведомление о появлении в продаже необходимых ему билетов. Это должно сделать поиск билетов более удобным процессом для пассажиров Укрзализныци.

Нововведения коснутся и тех, кто пользуется сектором грузовых перевозок Укрзализныци.

Фото: Укрзалізниця (РБК-Украина)

Так, в Укрзализныце планируют проведение реинжиниринга процесса планирования грузовых перевозок, что в будущем позволит перейти от системы месячного планирования к новой системе управления заказами на период фрахтового года.

Ожидается, что благодаря этому нововведению клиенты Укрзализныци после внедрения изменений смогут самостоятельно управлять заказами и при этом нести финансовую ответственность.

Тем временем в Укрзализныце рассказали, что в прошлом 2018-м году около половины от всего количества проданных билетов пассажиры заказали именно через онлайн-сервис компании.

Покупка билетов на поезд онлайн - удобная услуга, которая позволяет не стоять долго в очереди, а вместо этого выбрать билет, не выходя из дома. Ожидается, что в будущем все больше украинцев будут пользоваться этой услугой и будут все чаще покупать билет в интернете, а не в кассах.

Напомним, ранее Укрзализныця попала в громкий скандал из-за ужасного случая резни в поезде "Харьков-Херсон".

Также, как сообщалось, Укрзализныця предупредила об ограничении движения поездов в Перемышль. Также в предприятии сообщили, кого именно коснутся изменения.