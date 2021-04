Космический корабль Маска состыковался с МКС: историческое видео (трансляция)

В сообщении отмечается, что Crew Dragon Endeavour, запущенный в рамках новой миссии 23 апреля, прибыл на МКС второй раз в своей истории - первый был в мае 2020-го.

Космический корабль соединяет с орбитальной лабораторией специальный стыковочный механизм захвата.

В NASA показали видео момента исторической стыковки.

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH