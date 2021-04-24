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Космический корабль Маска состыковался с МКС: историческое видео (трансляция)

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 13:30
Космический корабль Маска состыковался с МКС: историческое видео (трансляция) Фото: корабль Crew Dragon состыковался с МКС (space.com)
Автор: Владимир Костырин

Космический корабль американской компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon 2 успешно состыковался с МКС на орбите. На борту многоразового пилотируемого челнока находятся четыре астронавта из трех стран.

О стыковке 24 апреля передает International Space Station в Twitter.

В сообщении отмечается, что Crew Dragon Endeavour, запущенный в рамках новой миссии 23 апреля, прибыл на МКС второй раз в своей истории - первый был в мае 2020-го.

Космический корабль соединяет с орбитальной лабораторией специальный стыковочный механизм захвата.

В NASA показали видео момента исторической стыковки.

Видео: Космический корабль Crew Dragon 2 стыкуется с МКС 24 апреля

Также можно посмотреть прямую трансляцию с орбиты.

Видео в прямом эфире с орбиты 24 апреля: Crew Dragon 2 прибыл на МКС

Астронавты Кэтрин Меган Макартур и Шейн Кимбро (сотрудники NASA, из США), Томас Песке (сотрудник Европейского космического агентства ESA, из Франции) и Акихико Хосидэ (из Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA) пробудут на станции 6 месяцев. Они сменят экипаж, который работал на МКС с ноября 2020 года.

Космический корабль Маска состыковался с МКС: историческое видео (трансляция)

Экипаж Crew 2: Томас Песке, Меган МакАртур, Роберт Шейн Кимбро, Акихико Хошиде (фото: nasa.gov)

Нужно сказать, что запуск накануне ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стал знаковым событием. Дело в том, что впервые для доставки астронавтов на МКС ракета-носитель и корабль частной компании используются повторно. Добавим также, что это первый полет международных партнеров в рамках американской программы коммерческих космических миссий.

Ранее сообщалось, что астронавт NASA показал невероятные снимки Земли с борта МКС.

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