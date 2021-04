Космічний корабель Маска пристикувався до МКС: історичне відео (трансляція)

У повідомленні зазначається, що Crew Dragon Endeavour, запущений в рамках нової місії 23 квітня, прибув на МКС вдруге у своїй історії - перший був у травні 2020-го.

Космічний корабель з'єднує з орбітальною лабораторією спеціальний стикувальний механізм захоплення.

У NASA показали відео моменту історичного стикування.

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH