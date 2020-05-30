ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Космический корабль Илона Маска взорвался при испытаниях: шокирующее видео

STYLERНовости науки    30.05.2020 - 10:29
Космический корабль Илона Маска взорвался при испытаниях: шокирующее видео
Корабль Илона Маска взорвался - что произошло

Илон Маск потерпел поражение

В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, который разрабатывался компанией Илона Маска. Пилотируемый космический корабль нового поколения намного больше по массе и размеру, чем существующие ракеты SpaceX.

Целью компании SpaceX являлся запуск Starship на Марс с грузом - в 2022 году, за которым последует пилотируемый полет в 2024 году. Однако не так давно на американском полигоне Бока Чика возле границы с Мексикой ракета была полностью уничтожена. Об этом пишет издание Spaceflight Now.

Взрыв произошел через две минуты после запуска двигателя Raptor. Отмечается, что обломки ракеты разбросало вокруг стартовой площадки. Информация о пострадавших отсутствует. Это, к слову, далеко не первый инцидент с прототипом.

В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к уничтожению ракеты. А в ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших один миллиард долларов от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. Недавно SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.

Корабль Илона Маска взорвался - что произошло

Напомним, что отмена запуска корабля Маска вдохновила сеть на забавные фотожабы и мемы.

Мы писали, когда астронавты на корабле Маска смогут попасть на МКС.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Илон Маск
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь