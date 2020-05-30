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Космічний корабель Ілона Маска вибухнув під час випробувань: шокуюче відео

STYLERНовини науки    30.05.2020 - 10:29
Космічний корабель Ілона Маска вибухнув під час випробувань: шокуюче відео
Корабель Ілона Маска вибухнув - що сталося

Ілон Маск зазнав поразки

В Техасі вибухнув дослідний зразок космічного корабля Starship, який розроблявся компанією Ілона Маска. Пілотований космічний корабель нового покоління набагато більший за масою і розміром, ніж існуючі ракети SpaceX.

Метою компанії SpaceX був запуск Starship на Марс з вантажем - в 2022 році, за яким послідує пілотований політ в 2024 році. Однак не так давно на американському полігоні Бока Чіка біля кордону з Мексикою ракета була повністю знищена. Про це пише видання Spaceflight Now.

Вибух стався через дві хвилини після запуску двигуна Raptor. Відзначається, що уламки ракети розкидало навколо стартового майданчика. Інформації про потерпілих немає. Це, до речі, далеко не перший інцидент з прототипом.

В кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також призвела до знищення ракети. А в листопаді 2019 року інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув при випробуваннях на герметичність.

У квітні цього року SpaceX стала однією з трьох американських компаній, що отримали один мільярд доларів від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. Нещодавно SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.

Корабель Ілона Маска вибухнув - що сталося

Нагадаємо, що відміна запуску корабля Маска надихнула мережу на кумедні фотожаби і меми.

Ми писали, коли астронавти на кораблі Маска зможуть потрапити на МКС.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Илон Маск
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