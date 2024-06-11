Косметолог розповіла, чи корисно вмивати обличчя холодною водою: всі ризики

Чи можна вмиватися холодною водою

Умивання холодною водою впливає на шкіру багатьма позитивними способами. Профілактика акне, наприклад, є однією з потенційних переваг.

Косметолог Софія Кнапп розповіла, що гаряча вода видаляє жири, які можуть спричинити висипання.

У результаті це може спонукати вашу шкіру виробляти ще більше жиру. У цьому випадку холодна вода може чудово регулювати рівень жиру.

Холодна вода також може бути кращою при певних захворюваннях шкіри, наприклад розацеа. Гаряча вода ще більше розширює кровоносні судини, через що ваша шкіра виглядає червонішою.

Холодна вода може бути особливо корисною для сухої або схильної до вугрів шкіри.

Недоліки вмивання холодною водою

Є деякі недоліки використання холодної води для обличчя.

Оскільки холодна вода звужує ваші пори, то бактерії та сміття не вдасться вимити так легко, як під час використання теплої води.

Косметолог рекомендує спочатку вмити обличчя теплою водою, щоб видалити макіяж і забруднення. А потім вмитися холодною водою, щоб звузити пори та сприяти кровообігу для здорового сяйва.

Холодна вода посилює кровообіг та забезпечує кращий захист шкіри від вільних радикалів, таких як забруднення, і може надати шкірі здоровішого сяйва.

Ще одна перевага вмивання обличчя теплою водою полягає в тому, що вона дозволяє краще поглинати засоби догляду за шкірою.

Як часто потрібно вмиватися

Загалом, вмивати обличчя слід двічі на день - вранці та ввечері. Занадто багато миття може висушити шкіру та викликати подразнення.

Вечірнє вмивання має важливе значення для видалення будь-якого макіяжу, яке накопичилося протягом дня.

Американська академія дерматології рекомендує очищати обличчя кінчиками пальців, а потім витирати насухо м’яким рушником.

До того ж потрібно вмивати обличчя після будь-якого тренування, оскільки піт може закупорювати пори.

Підтримуйте шкіру зволоженою, вживаючи достатню кількість води на день.

Більшість засобів для очищення з активними інгредієнтами не залишаються на обличчі достатньо довго, щоб бути повністю ефективними. Замість цього краще нанести на шкіру ніжний вмиваючий засіб, а потім використовувати сироватки та лосьйони з потрібними активними інгредієнтами.