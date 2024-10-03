Коштує копійки. Цей крем захистить руки від тріщин взимку

З настанням холодної пори року шкіра рук стає менш пружною, з'являються тріщини та дискомфорт. Засоби для догляду за шкірою взимку повинні містити велику кількість корисних речовин.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як домашніх умовах зробити крем для рук, який буде захищати від тріщин.

Як зробити крем вдома

Приготування крему для рук вдома з кількох інгредієнтів може стати розслаблюючою діяльністю, яка ще й дасть з користю провести час.

Є кілька основних продуктів, які вам знадобляться, і кілька додаткових ефірних олій, щоб зробити аромат крему приємним.

Ви можете зробити цей крем для рук з бджолиним воском або без нього. Все залежить від вашого бажання та витрат.

Щоб зробити крем для рук, знадобиться:

розм'якшене вершкове масло - 1 ст. л.

мед - 0,5 ст. л.

олія ромашки - 5 крапель

гліцерин - 1 ч.л

1 столова ложка бджолиного воску

Інструкція:

спочатку розтопіть усі інгредієнти, не доводячи їх до кипіння. Використовуйте мікрохвильову піч або розтопіть на водяній бані, постійно помішуючи

залиште крем на 10-15 хвилин для охолодження

додайте ефірні олії та перемішайте, поки рідина не почне застигати

розлийте все у скляні ємності для зберігання

Як зробити крем для рук вдома (фото: pinterest)

Властивості крему

Гліцерин - рослинний інгредієнт дозволяє утримувати вологу в шкірі. Це, своєю чергою, допоможе іншим інгредієнтам в складі працювати більш ретельно.

Бджолиний віск у цьому рецепті допомагає консистенції закріпитися. До того ж такий засіб чудово буде захищати шкіру рук.

Олія ромашки має виражені протизапальні, антиалергічні, болезаспокійливі і антибактеріальні властивості. Ромашкова олія інтенсивно зволожує шкіру, знімає почервоніння і симптоми алергії. Є природним засобом для пом'якшення шкіри.

Якщо ви хочете, щоб текстура домашнього крему була м’якшою, то спробуйте зменшити вміст бджолиного воску.

До того ж, якщо використовувати ефірні олії кедра, то готовий продукт матиме землистий, деревний запах, який точно сподобається усім.

Додамо, якщо немає часу робити крем, то можна придбати невелику баночку крему для рук без запаху та кілька ефірних олій. Перемістіть крем у більшу миску або і додайте кілька крапель ефірних олій. В результаті насолоджуйтесь улюбленим ароматом та заспокійливим ефектом крему.