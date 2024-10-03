Стоит копейки. Этот крем защитит руки от трещин зимой
С наступлением холодного времени года кожа рук становится менее упругой, появляются трещины и дискомфорт. Средства по уходу за кожей зимой должны содержать большое количество полезных веществ.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как в домашних условиях сделать крем для рук, который будет защищать от трещин.
Как сделать крем дома
Приготовление крема для рук дома из нескольких ингредиентов может стать расслабляющей деятельностью, которая еще даст с пользой провести время.
Есть несколько основных продуктов, которые вам пригодятся, и несколько дополнительных эфирных масел, чтобы сделать аромат крема приятным.
Вы можете сделать этот крем для рук с пчелиным воском или без него. Все зависит от вашего желания и расходов.
Чтобы сделать крем для рук, понадобится:
- размягченное сливочное масло - 1 ст. л.
- мед - 0,5 ст. л.
- масло ромашки - 5 капель
- глицерин - 1 ч.л
- 1 столовая ложка пчелиного воска
Инструкция:
- Сначала растопите все ингредиенты, не доводя их до кипения. Используйте микроволновку или растопите на водяной бане, постоянно помешивая
- оставьте крем на 10-15 минут для охлаждения
- добавьте эфирные масла и перемешайте, пока жидкость не начнет застывать
- разлейте все в стеклянные емкости для хранения
Как сделать крем для рук дома (фото: pinterest)
Свойства крема
Глицерин - растительный ингредиент позволяет удерживать влагу в коже. Это, в свою очередь, поможет другим ингредиентам в составе работать более тщательно.
Пчелиный воск в этом рецепте помогает консистенции закрепиться. К тому же такое средство отлично будет защищать кожу рук.
Масло ромашки обладает выраженными противовоспалительными, антиаллергическими, болеутоляющими и антибактериальными свойствами. Ромашковое масло интенсивно увлажняет кожу, снимает покраснение и симптомы аллергии. Является естественным средством для смягчения кожи.
Если вы хотите, чтобы текстура домашнего крема била мягче, то попробуйте уменьшить содержание пчелиного воска.
К тому же если использовать эфирные масла кедра, то готовый продукт будет иметь землистый, древесный запах, который точно понравится всем.
Добавим, если нет времени делать крем, можно приобрести небольшую баночку крема для рук без запаха и несколько эфирных масел. Переместите крем в большую миску или добавьте несколько капель эфирных масел. В результате наслаждайтесь любимым ароматом и успокаивающим эффектом крема.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт HNC Support International и The prairie homestead.
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