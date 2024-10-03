Стоит копейки. Этот крем защитит руки от трещин зимой

С наступлением холодного времени года кожа рук становится менее упругой, появляются трещины и дискомфорт. Средства по уходу за кожей зимой должны содержать большое количество полезных веществ.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как в домашних условиях сделать крем для рук, который будет защищать от трещин.

Как сделать крем дома

Приготовление крема для рук дома из нескольких ингредиентов может стать расслабляющей деятельностью, которая еще даст с пользой провести время.

Есть несколько основных продуктов, которые вам пригодятся, и несколько дополнительных эфирных масел, чтобы сделать аромат крема приятным.

Вы можете сделать этот крем для рук с пчелиным воском или без него. Все зависит от вашего желания и расходов.

Чтобы сделать крем для рук, понадобится:

размягченное сливочное масло - 1 ст. л.

мед - 0,5 ст. л.

масло ромашки - 5 капель

глицерин - 1 ч.л

1 столовая ложка пчелиного воска

Инструкция:

Сначала растопите все ингредиенты, не доводя их до кипения. Используйте микроволновку или растопите на водяной бане, постоянно помешивая

оставьте крем на 10-15 минут для охлаждения

добавьте эфирные масла и перемешайте, пока жидкость не начнет застывать

разлейте все в стеклянные емкости для хранения

Как сделать крем для рук дома (фото: pinterest)

Свойства крема

Глицерин - растительный ингредиент позволяет удерживать влагу в коже. Это, в свою очередь, поможет другим ингредиентам в составе работать более тщательно.

Пчелиный воск в этом рецепте помогает консистенции закрепиться. К тому же такое средство отлично будет защищать кожу рук.

Масло ромашки обладает выраженными противовоспалительными, антиаллергическими, болеутоляющими и антибактериальными свойствами. Ромашковое масло интенсивно увлажняет кожу, снимает покраснение и симптомы аллергии. Является естественным средством для смягчения кожи.

Если вы хотите, чтобы текстура домашнего крема била мягче, то попробуйте уменьшить содержание пчелиного воска.

К тому же если использовать эфирные масла кедра, то готовый продукт будет иметь землистый, древесный запах, который точно понравится всем.