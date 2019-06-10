Кошевой рассказал про родных на оккупированных территориях: Заставили, и все (видео)

Евгений Кошевой рассказал, что на оккупированных территориях на Донбассе люди рады победе Владимира Зеленского на выборах президента 2019. Шоумен, чьи родственники остались жить в подконтрольном боевикам "ЛНР" Алчевске, рассказал про настроения местных жителей в в блиц-интервью Алеси Бацман. Соответствующее видео размещено на ее YouTube-канале.

Актер и управляющий студией "Квартал 95" высказался о войне на Донбассе и заявил, что хочет ухода оттуда российских военных.

"Я хочу, чтобы чужие люди ушли оттуда. Русские чтобы оттуда ушли. Они пришли, натворили делов... теперь я хочу, чтобы они ушли. Не уйдут, значит будут выгонять. Я не понимаю... это у людей нет мозга просто - прийти, натворить делов", - эмоционально заявил Кошевой.

Также он рассказал, что не может пятый год приехать на могилу к отцу, потому что его там "разыскивают".

"Я не знаю как, ходят разные слухи. Говорят, что при пересечении "границы" "ЛНР" сразу на подвал, еще что-то...", - сказал шоумен.

Евгений Кошевой (фото: скриншот)

Сейчас в оккупированном Алчевске остались мама, старший брат, тетя с дядей, бабушка и дедушка Евгения Кошевого.

"Все, кто остались из родственников - там, они не могут оттуда выехать, они старые уже", - рассказал он и отметил, что его мама-пенсионерка (1954-го г.р.) не хочет переезжать в Киев, потому что ухаживает за своими родителями - бабушкой и дедушкой Евгения.

"Мама не работает, она пенсионер. Брат старший работает в Германии. Он приезжает к детям. Я их уговорил наконец-то переехать в Харьков. Этим летом собираются переезжать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие настроения у людей на оккупированных территориях Луганской области, Кошевой, который часто общается с родными там, рассказал о надеждах об окончании войны и возвращении под украинскую власть.

"Люди рады, что пришел к власти Владимир Зеленский, они ждут от него каких-то решающих шагов, они готовы ждать... Те люди, которые там живут и общаются с моими родственниками, они никогда и не хотели в Россию. Много таких. Много адекватных. Они никогда этого не хотели. Заставили, и все..." - рассказал он.

Видео: YouTube / Алеся Бацман

Как сообщалось ранее, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях.

Также мы писали о том, что актеры студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов рассказали, как им живется без Владимира Зеленского.

Напомним, не так давно Кошевой удивил пользователей сети патриотическим жестом.