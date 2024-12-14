Корпоративна вечірка без наслідків: які 6 речей робити точно не варто

Корпоративна вечірка - це не обов'язково велике та гучне свято з банкетом. Зараз все частіше колективи відзначають свята скромніше та тихіше. Однак будь-яка вечірка - це алкоголь, а де алкоголь - там і необдумані вчинки.

Яких 6 речей не варто робити на корпоративних вечірках, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Фахівець з персоналу зі стажем у двадцять років Мелісса Стоун каже, що на створення репутації в колективі можуть піти роки, а на її знищення - всього один вечір. А ще вона додала, що будь-яка корпоративна вечірка буде веселою, якщо ви будете стильні та залишитеся у нормі.

Експертка наголошує, що вечірки мають бути веселими, але все ж таки варто пам'ятати, що це подія на роботі, тому не варто її розглядати як особисту розвагу.

"Кілька келихів вина тут чи там можуть здатися невинними, але не зловживайте. Якщо ви справді хочете "вечірку", то просто пам'ятайте, що це ваше робоче місце, і воно не для певних вчинків", - застерігає Мелісса.

Вона додала, що була свідком того, як люди втрачали репутацію за один вечір, ставили під загрозу усю кар'єру і що найгірше - деякі вчинки призводили до розслідувань на робочому місці, звільнень та навіть позовів до суду.

"Коментарі або поведінка, які були б неприйнятними в офісі - такі як недоречні жарти, плітки, образливі коментарі або нав'язливі танці - можуть призвести до серйозних наслідків. Ваша компанія, імовірно, має політику, яка вказує на це і нагадує вам, що ви все одно повинні дотримуватися цих внутрішніх політик або кодексів поведінки", - зауважила експерт.

Більшість людей не бажає фізичного контакту з кимось у своєму офісі, крім рукостискання. Тому ніяких обіймів, поцілунків, інтиму у коридору та туалетах. Офісні романи - це делікатна тема, і офісна вечірка точно не те місце, щоб їх починати.

Якщо все ж сталася якась неприємна ситуація, яка зачепила особисті кордони іншої людини - негайно виправляйте. Наприклад: попросити вибачення, якщо це необхідно.

Що не варто робити на робочій вечірці