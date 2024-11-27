7 найгірших видів стресу на роботі, які псують нам життя

Стрес на роботі - невід'ємна частина сучасного життя, але не весь стрес однаковий. Які його форми не лише ускладнюють повсякденну роботу, а й негативно впливають на психічне та фізичне здоров'я на довгі роки?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найбільш руйнівні види робочого стресу, які можуть зіпсувати якість життя, та як їх уникати.

Хронічне перевантаження

Робота понад норму стає звичкою у багатьох професіях. Постійні понаднормові години та велика кількість завдань без перерви на відпочинок можуть призвести до вигорання. Це проявляється емоційним виснаженням, втратою інтересу до роботи та зниженням ефективності.

Хронічне перевантаження також шкодить фізичному здоров'ю, викликаючи проблеми з серцем, безсоння та хронічну втому. Щоб уникнути цього, важливо навчитися розставляти пріоритети, делегувати завдання та не соромитися брати перерви.

Токсичні відносини у колективі

Нездорова атмосфера серед колег або конфлікти з керівництвом - ще одне джерело сильного стресу. Постійна критика, маніпуляції чи пасивна агресія руйнують мотивацію та самооцінку. У найгірших випадках це може спричинити розвиток тривожних розладів чи депресії.

Люди, які працюють у токсичних колективах, часто бояться помилок або втрати роботи. Важливо навчитися встановлювати особисті межі та не боятися говорити про проблеми з менеджментом або HR.

Відсутність ясності у завданнях

Невизначеність у роботі викликає значний дискомфорт. Якщо працівник не розуміє, чого від нього очікують, або отримує суперечливі інструкції, це призводить до постійного почуття тривоги. Така ситуація часто виникає через недостатнє спілкування з керівництвом.

Працівники витрачають час на спроби зрозуміти завдання замість того, щоб ефективно їх виконувати. Щоб уникнути цього, важливо регулярно уточнювати цілі та очікування з боку керівництва.

Стрес на роботі часто руйнує усе життя (фото: Freepik.com)

Страх втратити роботу

Фінансова нестабільність чи загроза скорочення змушують працівників постійно нервувати. Цей стрес часто супроводжується безсонням, перепадами настрою та відчуттям безпорадності. Люди починають працювати понад норму, намагаючись довести свою цінність, що лише посилює стрес.

У таких ситуаціях варто фокусуватися на своїх професійних досягненнях, а також розглянути альтернативні варіанти роботи, щоб знизити рівень тривоги.

Мікроменеджмент

Коли керівник постійно контролює кожен крок працівника, це викликає відчуття недовіри. Мікроменеджмент знижує продуктивність, адже працівник витрачає час не на виконання завдань, а на звіти.

Такий стиль управління може серйозно вплинути на впевненість у собі та викликати емоційне виснаження. Якщо ви стикаєтеся з мікроменеджментом, спробуйте відкрито обговорити з керівником ваші потреби у більшій самостійності.

Відсутність можливостей для розвитку

Робота без перспектив для кар’єрного зростання чи навчання може здаватися безглуздою. Працівники почуваються застряглими, що викликає відчуття розчарування та втрати інтересу до професії.

З часом це може призвести до професійного вигорання та навіть зміни сфери діяльності. Щоб уникнути цього, шукайте можливості для саморозвитку, навіть якщо компанія не надає їх офіційно.

Нерівномірний розподіл обов'язків

Несправедливість у роботі, коли одна людина тягне на собі більше, ніж інші, викликає відчуття образи та виснаження. Це часто зустрічається у командах, де немає чіткого розподілу завдань.

Постійна перевантаженість може призвести до зниження мотивації та навіть до конфліктів із колегами. Щоб уникнути цього, важливо обговорювати з керівником ваш обсяг роботи та справедливо розподіляти завдання між усіма членами команди.