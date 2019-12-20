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Корпоратив со звездой: объявлены расценки украинских артистов в новогоднюю ночь

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 22:46
Корпоратив со звездой: объявлены расценки украинских артистов в новогоднюю ночь
Светлана Лобода споет за 150 тысяч (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В 2019 году цены на выступления украинских артистов значительно подорожали

Украинские артисты пользуются популярностью не только в обычные дни, но и в период новогодних корпоративов, которые сейчас в полном разгаре. Расценки за услуги звезд шоу-бизнеса значительно выросли, если сравнивать с прошлым годом. Например, Светлана Лобода и Верка Сердючка внушительно подняли ценник. Так, выступление Лободы выльется в немалую копеечку, а именно 150 тысяч долларов за выступление. Об этом сообщает "Страна".

За Лободой уверенно следует певец Макс Барских, менеджер просит за его концерт 100 тысяч долларов. Дальше по стоимости за концерт идет любимая всеми Верка Сердючка, проводница выступит на корпоративе за 70 тысяч долларов.

Корпоратив со звездой: объявлены расценки украинских артистов в новогоднюю ночь

Стоимость выступления артистов в новогоднюю ночь (strana.ua)

Секс-символ украинского шоу-бизнеса и "повелитель волчиц" Олег Винник появится на новогоднем празднике за 70 тысяч. Столько же стоят Оля Полякова и MONATIK, которые в последнее время пользуются бешеной популярностью.

"В новогодний период, конкретно с первого декабря - цены на звезд всегда дороже. В полтора-два раза. Если в обычный день Тина Кароль согласится выступить у вас за $25 000, то в новогоднюю ночь - это будет не меньше $50 000. Кстати, ее "забронировали" еще в сентябре. Многие хотели послушать Кароль в новогоднюю ночь, но слышали отказ. Думаю, Тина будет петь на суперзакрытой вечеринке у олигархов или политиков, знаете, когда просят не выкладывать видео в Instagram", - рассказал изданию один из сотрудников ивент-агентства.

Ивент-менеджеры утверждают, что выступление студии "Квартал 95" в новогоднюю ночь может достигать 60 тыс. долларов. Но сам Владимир Зеленский еще не будучи президентом в интервью Дмитрию Гордону сказал, что гонорар кварталовцев - 20 тысяч евро.

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