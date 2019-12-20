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Корпоратив з зіркою: оголошені розцінки українських артистів у новорічну ніч

STYLERЖиття    20.12.2019 - 22:46
Корпоратив з зіркою: оголошені розцінки українських артистів у новорічну ніч
Світлана Лобода заспіває за 150 тисяч (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У 2019 році ціни на виступи українських артистів значно подорожчали

Українські артисти користуються популярністю не тільки в звичайні дні, але і в період новорічних корпоративів, які зараз у повному розпалі. Розцінки за послуги зірок шоу-бізнесу значно зросли, якщо порівнювати з минулим роком. Наприклад, Світлана Лобода і Вєрка Сердючка переконливо підняли вартість. Так, виступ Лободи виллється в чималу копійчину, а саме 150 тисяч доларів за виступ. Про це повідомляє "Страна".

За Лободою впевнено слідує співак Макс Барських, менеджер просить за його концерт 100 тисяч доларів. Далі по вартості за концерт йде улюблена всіма Вєрка Сердючка, провідниця виступить на корпоративі за 70 тисяч доларів.

Корпоратив з зіркою: оголошені розцінки українських артистів у новорічну ніч

Вартість виступи артистів у новорічну ніч (strana.ua)

Секс-символ українського шоу-бізнесу і "повелитель вовчиць" Олег Винник з'явиться на новорічному святі за 70 тисяч. Стільки ж коштують Оля Полякова та MONATIK.

"В новорічний період, конкретно з першого грудня - ціни на зірок завжди дорожче. У півтора-два рази. Якщо в звичайний день Тіна Кароль погодиться виступити у вас за $25 000, то в новорічну ніч - це буде не менше $50 000. До речі, її "забронювали" ще у вересні. Багато хотіли послухати Кароль в новорічну ніч, але чули відмову. Думаю, Тіна буде співати на суперзачиненій вечірці у олігархів чи політиків, знаєте, коли просять не викладати відео в Instagram", - розповів виданню один із співробітників івент-агентства.

Івент-менеджери стверджують, що виступ студії "Квартал 95" у новорічну ніч може досягати 60 тис. доларів. Але сам Володимир Зеленський ще не будучи президентом в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що гонорар кварталівців - 20 тисяч євро.

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