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В Коростене на праздновании Купала произошло огненное ЧП: видео шокировало украинцев

Новина українською →
Коростень, Суббота 10 июля 2021 16:14
В Коростене на праздновании Купала произошло огненное ЧП: видео шокировало украинцев Фото: (korosten.today)
Автор: Владимир Костырин

В Коростене во время массового празднования Ивана Купала в зоне отдыха около реки произошло огненное ЧП - рядом с огромным костром и пиротехникой взорвались канистры с бензином и случился пожар. В результате инцидента пострадали три человека.

Об этом 10 июля передали в пресс-службе полиции Житомирской области.

По факту происшествия было начато уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

Предварительно известно, взрыв прогремел вчера около одиннадцати вечера. В больницу обратились с ожогами трое жителей райцентра, которые находились на гулянии.

"Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Сам взрыв с пожаром сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в распоряжение местного издания "Коростень.today".

Видео: в Коростене на праздновании Ивана Купала произошел взрыв и пожар с пострадавшими

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали горожане журналистам.

В Коростене на праздновании Купала произошло огненное ЧП: видео шокировало украинцевВ Коростене на праздновании Купала произошло огненное ЧП: видео шокировало украинцевВ Коростене на праздновании Купала произошло огненное ЧП: видео шокировало украинцев

В Коростене на гулянии при праздновании Ивана Купала произошел взрыв и пожар (фото: korosten.today)

Реакция сети на "купальское" ЧП в Коростене

В комментариях к ролику пользователи сети указывают на полное пренебрежение техникой безопасности, и возмущаются, как люди могли заливать из объемных канистр с бензином костер, когда кругом пламя и работает пиротехника.

  • Ужас. Точно папуасы. Бензин они льют с размаху, а в паре метров фейерверки фигачат. Задумано с душой, а ума на реализацию не хватило.
  • Что тут вообще могло пойти так!?
  • Вспыхнул сам бензин который обильно налили на доски. Загорание произошло от фейерверка. Грубое нарушение техники безопасности при обращении с горючими веществами. Причина не знание свойства горения и детонирования сильно воспламеняющихся жидкостей.
  • Зачем учить химию, говорили они. Где она может пригодится
  • Премию Дарвина этим господам
  • Никакой техники безопасности, как папуасы, ей Богу.
  • Феерический долб***изм!
  • Организаторы надо судить за такое. Это ужас.
  • Ненормальные, где техника безопасности, что тот человек делает в верху, это просто жесть и без мозгов, наверно жить перехотели
  • Боже мой! Ну какие же... с канистрами, с соляркой, когда вокруг огонь, брызги и искры. Ну что это? Ну как? Сколько классов окончили? Самоуничтожение.

Ранее сообщалось, что под Черкассами на праздновании Купала парень упал в костер и получил ожоги 35% тела.

Также мы писали о том, что спасатели предупредили украинцев об опасности на Ивана Купала, который многие украинцы традиционно отмечают с кострами и отдыхом у воды.

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пожар пострадавшие Ивана Купала инцидент Взрыв
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