В Коростене на праздновании Купала произошло огненное ЧП: видео шокировало украинцев
В Коростене во время массового празднования Ивана Купала в зоне отдыха около реки произошло огненное ЧП - рядом с огромным костром и пиротехникой взорвались канистры с бензином и случился пожар. В результате инцидента пострадали три человека.
Об этом 10 июля передали в пресс-службе полиции Житомирской области.
По факту происшествия было начато уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.
Предварительно известно, взрыв прогремел вчера около одиннадцати вечера. В больницу обратились с ожогами трое жителей райцентра, которые находились на гулянии.
"Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Сам взрыв с пожаром сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в распоряжение местного издания "Коростень.today".
Видео: в Коростене на праздновании Ивана Купала произошел взрыв и пожар с пострадавшими
"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали горожане журналистам.
В Коростене на гулянии при праздновании Ивана Купала произошел взрыв и пожар (фото: korosten.today)
Реакция сети на "купальское" ЧП в Коростене
В комментариях к ролику пользователи сети указывают на полное пренебрежение техникой безопасности, и возмущаются, как люди могли заливать из объемных канистр с бензином костер, когда кругом пламя и работает пиротехника.
- Ужас. Точно папуасы. Бензин они льют с размаху, а в паре метров фейерверки фигачат. Задумано с душой, а ума на реализацию не хватило.
- Что тут вообще могло пойти так!?
- Вспыхнул сам бензин который обильно налили на доски. Загорание произошло от фейерверка. Грубое нарушение техники безопасности при обращении с горючими веществами. Причина не знание свойства горения и детонирования сильно воспламеняющихся жидкостей.
- Зачем учить химию, говорили они. Где она может пригодится
- Премию Дарвина этим господам
- Никакой техники безопасности, как папуасы, ей Богу.
- Феерический долб***изм!
- Организаторы надо судить за такое. Это ужас.
- Ненормальные, где техника безопасности, что тот человек делает в верху, это просто жесть и без мозгов, наверно жить перехотели
- Боже мой! Ну какие же... с канистрами, с соляркой, когда вокруг огонь, брызги и искры. Ну что это? Ну как? Сколько классов окончили? Самоуничтожение.
Ранее сообщалось, что под Черкассами на праздновании Купала парень упал в костер и получил ожоги 35% тела.
Также мы писали о том, что спасатели предупредили украинцев об опасности на Ивана Купала, который многие украинцы традиционно отмечают с кострами и отдыхом у воды.