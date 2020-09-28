От коронавируса умерла украинская учительница: неделю лечилась дома

В Черкассах коронавирус убил учительницу (коллаж РБК-Украина)

В Черкассах от COVID-19 умерла педагог

В Черкассах от коронавируса умерла учительница младших классов. Преподаватель работала в школе №29, ей было 65 лет. Как сообщает издание "Про все", у учительницы было также много хронических болезней. В результате COVID-19 дал осложнения и женщина скончалась 26 сентября, в субботу.

Как рассказал ресурсу директор департамента образования и гуманитарной политики ЧГС Сергей Воронов, школьная учительница болела коронавирусом дома и к врачам не обращалась.

Она всеми силами пыталась лечиться дома. Но когда ее состояние ухудшилось, вызвали медиков. 21 сентября учительницу отвезли в местную больницу.

Директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковский сообщил, что женщина имела сопутствующие патологии.

В больницу она поступила в крайне тяжелом состоянии. Помимо коронавируса у женщины были заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и избыточный вес.

В Черкассах умерла от коронавируса школьная учительница (фото: provce.ck.ua)

Напомним, за сутки, 27 сентября, в Украине подтвердили 2671 новый случай коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и Киеве. Всего в стране заболели уже более 200 тысяч человек.

Как мы писали ранее, врач назвала новые симптомы COVID-19 у украинцев.