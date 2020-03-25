ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус убил еще одного украинца: кем он был

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 10:34
Коронавирус убил еще одного украинца: кем он был
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

От коронавируса умер мужчина в Тернопольской области

Коронавирус в Украине стал причиной смерти мужчины в Тернопольской области. Это уже четвертая жертва коронавирусной инфекции в стране, и первая жертва мужского пола. Что известно о первой смерти от COVID-19 под Тернополем - в материале Styler.

Так, по информации Telegram-канала Тернопольского штаба по борьбе с вирусом, мужчина был жителем села Ковалевка Монастырского района. На момент смерти ему было 68 лет.

Известно, что незадолго до этого мужчина был на похоронах, где контактировал со священником из Залещиков, которому также диагностировали коронавирус. В тот день хоронили другого священника в селе Иване-Золотое Залещицкого района. А на похоронах также было еще 12 служителей церкви и несколько сотен людей с двух районов - Залещицкого и Монастырского.

После госпитализации пациенту сразу сделали рентген, который не показал воспаления. А уже через несколько часов состояние мужчины ухудшилось, у него развилась почечная недостаточность и упало кровяное давление. Тест на COVID-19 показал позитивный результат 24 марта, а 25 марта мужчина умер в больнице скорой помощи.

Отметим, что согласно официальным данным Минздрава по состоянию на 25 марта в Украине 113 случаев заболевания. 38 из них в Черновицкой области, 31 - в Киеве. Коронавирус уже охватил 13 областей Украины.

Что касается Тернопольской области, то по данным ОГА в регионе шесть инфицированных, тогда как Минздрав сообщает о четырех случаях в области.

Коронавирус убил еще одного украинца: кем он был

Коронавирус в Украине, данные за 25 марта (скрин: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, что в Украине первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Радомышле Житомирской области. Это произошло 12 марта, умершей был 71 год.

17 марта умерла 33-летняя женщина в Черновицкой области, а 19 марта - 56-летняя женщина из Ивано-Франковской области.

Минздрав: в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса США выделят 2 триллиона долларов для спасения экономики
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь