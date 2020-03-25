Коронавірус убив ще одного українця: ким він був

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Від коронавіруса помер чоловік в Тернопільській області

Коронавірус в Україні став причиною смерті чоловіка в Тернопільській області. Це вже четверта жертва коронавірусної інфекції в країні, і перша жертва чоловічої статі. Що відомо про першу смерть від COVID-19 під Тернополем - в матеріалі Styler.

Так, за інформацією Telegram-каналу Тернопільського штабу по боротьбі з вірусом, чоловік був мешканцем села Ковалівка Монастириського району. На момент смерті йому було 68 років.

Про хворого стало відомо вчора, 24 березня. А на наступний день повідомили, що чоловік помер в лікарні швидкої допомоги.

Відомо, що незадовго до цього чоловік був на похороні, де контактував із священиком із Заліщиків, якому також діагностували коронавірус. В той день ховали іншого священика в селі Іване-Золоте Заліщицького району. А на похоронах також було ще 12 служителів церкви і кілька сотень людей з двох районів - Заліщицького та Монастириського.

Після госпіталізації пацієнту відразу зробили рентген, який не показав запалення. А вже за кілька годин стан чоловіка погіршився, у нього розвинулася ниркова недостатність і впав кров'яний тиск. Тест на COVID-19 показав позитивний результат 24 березня, а 25 березня чоловік помер у лікарні швидкої допомоги.

Зазначимо, що згідно з офіційними даними МОЗ станом на 25 березня в Україні 113 випадків захворювання. 38 з них у Чернівецькій області, 31 - в Києві. Коронавірус вже охопив 13 областей України.

Що стосується Тернопільської області, то за даними ОДА в регіоні шість інфікованих, тоді як МОЗ повідомляє про чотири випадки в області.

Коронавірус в Україні, дані за 25 березня (скрін: facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що в Україні перша смерть від коронавіруса була зафіксована в Радомишлі Житомирської області. Це сталося 12 березня, померлій був 71 рік.

17 березня померла 33-річна жінка у Чернівецькій області, а 19 березня - 56-річна жінка з Івано-Франківської області.