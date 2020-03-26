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У коронавируса появился новый симптом: не пропустите

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 08:34
У коронавируса появился новый симптом: не пропустите
Коронавирус поражает глаза (фото: РБК-Украина)

Среди симптомов коронавируса также обнаружили дискомфорт глаз

Коронавирус в Украине инфицировал уже 145 человек, пятеро из них умерли. Среди симптомов COVID-19 кроме резкого повышения температуры тела, кашля также назвали новый признак инфекции, это дискомфорт в области глаз. Это связано с воспалительным процессом в организме. Об этом сообщают ученые-офтальмологи из США.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость", - цитирует медиков издание Bild.

Врачи предупреждают, что кроме лица не прикасайтесь немытыми руками к глазам, инфекция может попасть в организм. Лучше всего защищать глаза очками.

Если вы чувствуете дискомфорт в глазах - это необязательно симптом коронавируса, это лишь один из признаков, который в основном проявляется с температурой и кашлем.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", — сообщили медики.

Напомним, если вы подозреваете у себя симптомы коронавируса первым делом позвоните семейному врачу, если состояние через несколько дней не улучшается - вызывайте скорую помощь.

Как мы ранее писали, недавно ученые из Китая, где COVID-19 удалось остановить, выяснили, что около 30% случаев болезни проходит совсем бессимптомно.

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