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"Невидимые" случаи: появились неожиданные данные по коронавирусу

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 07:52
"Невидимые" случаи: появились неожиданные данные по коронавирусу
Коронавирус COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус оказался очень коварной болезнью, которую сложно увидеть, а поэтому сложно остановить

Коронавирус унес жизни более 21 тысячи человек, а число заболевших близится к 500 тысячам. Недавно ученые из Китая, где COVID-19 удалось остановить, выяснили, что около 30% случаев болезни проходит совсем бессимптомно. Что об этом известно - в материале Styler.

Так, согласно выводам китайских ученых, приблизительно треть заболевших переносит коронавирус вообще без симптомов, либо же они проявляются позже, пишет South China Morning Post.

Исследователи пришли к выводу, что многие случаи просто не диагностируются, а COVID-19 у таких пациентов подтверждается либо после всеобщего тестирования, либо когда человек является контактным лицом заболевшего.

Такую статистику подтвердила группа экспертов из Японии (Университет Хоккайдо). Исследователи назвали цифру 30,8%. Именно у такого числа эвакуированных из Уханя людей, по данным японских ученых, не было никаких симптомов.

При этом во Всемирной организации здравоохранения не подтверждают такие данные. В ВОЗ заявляют, что передача вируса от людей без симптомов, явление очень редкое. В организации говорят, что только 1-3% случаев проходит бессимптомно.

Ранее врач из Украины описала два сценария развития коронавируса и рассказала, когда COVID-19 перестанет быть опасным.

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