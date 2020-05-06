У коронавируса появились новые симптомы: некоторые выглядят необычно

Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали новые и необычные симптомы COVID-19

Коронавирус в Украине и мире продолжает свое наступление. По состоянию на 5 мая было инфицировано 12 697 украинцев. За последние сутки количество заболевших выросло на 366 человек, выздоровели 1875 пациентов, 316 человек скончались.

Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса, которые выглядят не всегда обычно и часто человек даже не подозревает, что эти признаки связаны с новой болезнью. Они отмечают, что COVID-19 совершенно по-разному проявляется у разных пациентов и часто это связано с общим состоянием иммунитета.

Инфицированный человек может носить в себе вирус до 14 дней без ярко-выраженных симптомов. Из самых известных признаков коронавируса медики отмечают повышение температуры тела, кашель, отдышку, болт в груди.

Как сообщает издание Express, врачи зафиксировали новые симптомы, которые сильно отличаются от общей клинической картины коронавируса. Один из них – невозможность разбудить человека. Ранее отмечалось, что один из симптомов коронавируса - это сильная усталость и сонливость. Однако теперь появилось уточнение – больной не может проснуться или не имеет сил встать с постели, хотя никаких других признаков болезни у него нет. Как объясняют ученые, так организм реагирует на вторжение вируса в тело человека.

Большинство пациентов описывают этот симптом как сильную усталость, которая лишает возможности что-либо делать и даже двигаться. Также к такому состоянию может добавиться внезапная прострация, спутанность мышления.

Стоит также проверить кожные покровы, так как могут появиться красные пятна и различные высыпания неизвестного происхождения. Еще один признак – изменение в испражнении.

Как отмечают некоторые больные, они начали чаще ходить в туалет и их стул стал более мягким.

Из более серьезных симптомов медики назвали кашель с кровью. Этот признак коронавируса встречается у 1% инфицированных. Часто такой кашель возникает до повышения температуры и указывает, что течение COVID-19 может быть очень тяжелым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в странах Европы провели дополнительные тесты и утверждают, что пациенты с COVID-19 появились еще в ноябре-декабре 2019 года.