Коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу
Заслуженный тренер Украины Владимир Чечер умер в Николаеве 1 апреля из-за последствий коронавирусной болезни. Знаменитый боксер только неделю назад встретил свой 80-й день рождения.
Об этом передают "Николаевские новости".
Владимир Георгиевич всю свою жизнь посвятил боксу - сначала на ринге, а затем уже как спортивный наставник.
Любовь к боксу ему привил отец - кадровый офицер, который занимался этим видом спорта до Второй мировой войны, и погиб на фронте.
Владимир Чечер занимался у известного николаевского тренера Олега Григорьева.
Первого значительного успеха на профессиональном ринге он добился в 1959 году в Минске, где завоевал второе место на Всесоюзной спартакиаде спортобщества "Трудовые резервы". В том же году на первенстве Союза в Ростове-на-Дону получил бронзовую медаль. Затем дважды становился серебряным призером чемпионата Украины, победителем командного первенства Украины в составе сборной ФСО "Буревестник". Владимиру Чечеру в 1961 году присвоили звание мастера спорта.
В 1960-х Владимир Георгиевич учился в Николаевском педагогическом институте, а затем занялся тренерской деятельностью. В течение многих лет трудился старшим преподавателем в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.
Владимир Чечер подготовил большую группу мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта.
Владимир Чечер и в 70 лет продолжал готовить мастеров николаевского бокса (фото: niknews.mk.ua)
Особое место среди его воспитанников занимает первый в истории николаевского бокса чемпион Европы среди профессионалов Сергей Деваков. За его подготовку в 1999 году Чечеру было присвоено звание заслуженного тренера Украины.
Владимир Чечер (фото: niknews.mk.ua)
Ранее сообщалось, что умер воспитанник ФК "Шахтер" Ростислав Багдасаров, которому было всего 27 лет. Спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем.
Напомним также, что в январе умер украинский олимпийский чемпион Владимир Киселев, на счету которого 20 рекордов и золотая медаль.