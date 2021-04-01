ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу

Новина українською → Николаев, Четверг 01 апреля 2021 17:45
Коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу Коллаж РБК-Украина: умер тренер по боксу Владимир Чечер
Автор: Владимир Костырин

Заслуженный тренер Украины Владимир Чечер умер в Николаеве 1 апреля из-за последствий коронавирусной болезни. Знаменитый боксер только неделю назад встретил свой 80-й день рождения.

Об этом передают "Николаевские новости".

Владимир Георгиевич всю свою жизнь посвятил боксу - сначала на ринге, а затем уже как спортивный наставник.

Любовь к боксу ему привил отец - кадровый офицер, который занимался этим видом спорта до Второй мировой войны, и погиб на фронте.

Владимир Чечер занимался у известного николаевского тренера Олега Григорьева.

Первого значительного успеха на профессиональном ринге он добился в 1959 году в Минске, где завоевал второе место на Всесоюзной спартакиаде спортобщества "Трудовые резервы". В том же году на первенстве Союза в Ростове-на-Дону получил бронзовую медаль. Затем дважды становился серебряным призером чемпионата Украины, победителем командного первенства Украины в составе сборной ФСО "Буревестник". Владимиру Чечеру в 1961 году присвоили звание мастера спорта.

В 1960-х Владимир Георгиевич учился в Николаевском педагогическом институте, а затем занялся тренерской деятельностью. В течение многих лет трудился старшим преподавателем в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

Владимир Чечер подготовил большую группу мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта.

Коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу

Владимир Чечер и в 70 лет продолжал готовить мастеров николаевского бокса (фото: niknews.mk.ua)

Особое место среди его воспитанников занимает первый в истории николаевского бокса чемпион Европы среди профессионалов Сергей Деваков. За его подготовку в 1999 году Чечеру было присвоено звание заслуженного тренера Украины.

Коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу

Владимир Чечер (фото: niknews.mk.ua)

Ранее сообщалось, что умер воспитанник ФК "Шахтер" Ростислав Багдасаров, которому было всего 27 лет. Спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним также, что в январе умер украинский олимпийский чемпион Владимир Киселев, на счету которого 20 рекордов и золотая медаль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости спорта Николаев спорт преступления тренер Бокс Коронавирус
LITE
"Это точно не свадебная фотосессия?" Кароль заинтриговала образом белой королевы
"Это точно не свадебная фотосессия?" Кароль заинтриговала образом белой королевы