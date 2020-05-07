Коронавирус в Украине: в Житомире разгорается скандал из-за тестов

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Житомире не успевают обрабатывать все образцы анализов с подозрением на коронавирус

Коронавирус в Украине продолжает распространяться и количество инфицированных по состоянию на 7 мая составило 13 691 человек. За последние сутки в Украине заболели 507 человек.

В Житомире разгорается скандал из-за исследований образцов пациентов с подозрением на коронавирус. Как рассказал главный санитарный врач области, лаборатория перегружена и некоторым пациентам приходится ждать результаты по 14 дней. Если продолжать принимать образцы пациентов, то лаборатория просто будет не в состоянии их обработать, пишет ТСН.

На данный момент в лаборатории находится уже 800 анализов для проверки, а за одни сутки работники могут проверить не более 130 образцов. Если принимать образцы и далее, то на их изучение уйдет более недели и может закончится срок хранения анализов.

"Персонал работает круглосуточно. Количество зараженных растет, растет количество контактны. Если бы даже было не 3 аппарата, а 10, то при такой ситуации загрузить лабораторию, что она не сможет сделать анализ, который вчера набран, а сегодня сделали результат", - рассказал начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.

С ситуацией уже ознакомлен главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он прибыл в область, чтобы разобраться с работой лаборатории. В обладминистрации сообщили, что образцы будут и дальше принимать, но, чтобы ускорить результаты, их будут передавать для исследования в другие области.

Напомним, ранее мы писали о том, что вирусолог сделал новый прогноз о пандемии COVID-19 летом.