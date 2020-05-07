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Коронавірус в Україні: у Житомирі розгорається скандал через тести

STYLERКоронавірус    07.05.2020 - 15:28
Коронавірус в Україні: у Житомирі розгорається скандал через тести
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Житомирі не встигають обробляти всі зразки аналізів з підозрою на коронавірус

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися і кількість інфікованих станом на 7 травня склала 13 691 людина. За останню добу в Україні захворіли 507 осіб.

У Житомирі розгорається скандал через дослідження зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус. Як розповів головний санітарний лікар області, лабораторія перевантажена і деяким пацієнтам доводиться чекати результати по 14 днів. Якщо продовжувати брати зразки пацієнтів, то лабораторія просто буде не в змозі їх опрацювати, пише ТСН.

На цей момент в лабораторії знаходиться вже 800 аналізів для перевірки, а за одну добу працівники можуть перевірити не більше 130 зразків. Якщо брати зразки й далі, то на їх вивчення піде понад тиждень і може закінчиться термін зберігання аналізів.

"Персонал працює цілодобово. Кількість заражених зростає, зростає кількість контактних. Навіть якби було не 3 апарати, а 10, то за такої ситуації завантажити лабораторію, що вона не зможе зробити аналіз, який вчора набраний, а сьогодні зробили результат", - розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик.

З ситуацією вже ознайомлений головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він прибув в область, щоб розібратися з роботою лабораторії. В обладміністрації повідомили, що зразки будуть і далі брати, але, щоб прискорити результати, їх будуть передавати для дослідження в інші області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вірусолог зробив новий прогноз про пандемію COVID-19 влітку.

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