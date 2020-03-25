ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: заболевшая женщина из Киевской области родила малыша

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 12:11
Коронавирус в Украине: заболевшая женщина из Киевской области родила малыша
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Первый тест у зараженной в Ирпене на коронавирус был отрицательным

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и по состоянию на 25 марта, в стране уже 113 заболевших. Вечером 24 марта с коронавирусом была госпитализирована беременная женщина из Ирпеня. Полиция перекрыла полностью весь ЖК, в котором проживала женщина, а службы провели полную дезинфекцию подъездов и вентиляции. Как сообщил мэр Ирпеня, первый анализ у женщины на коронавирус был негативным.

"В Ирпене первый случай – есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4 амбулатории Ирпеня, и он оказался негативным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЛР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат позитивный, однако, диагноз поставят врачи соответствующей клиники, куда мы отправили женщину. Сейчас отправляем анализ на повторный анализ. Проведем изоляцию и тестирования всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", - сказано в сообщении.

А уже утром, 25 марта, первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что женщина родила здорового мальчика. Малыш родился в роддоме в Белой Церкви.

"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 – здоровый ирпенский парень!" – написал Маркушин и добавил, что мама будет помещена в инфекционное отделение, а малыша отправят временно на карантин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине умер от коронавируса четвертый пациент.

Ученые нашли новое лекарство от коронавируса: его эффективность поражает Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад: появился точный прогноз
Новости Украины родыбеременностьКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь