Коронавирус в Украине: заболевшая женщина из Киевской области родила малыша

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Первый тест у зараженной в Ирпене на коронавирус был отрицательным

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и по состоянию на 25 марта, в стране уже 113 заболевших. Вечером 24 марта с коронавирусом была госпитализирована беременная женщина из Ирпеня. Полиция перекрыла полностью весь ЖК, в котором проживала женщина, а службы провели полную дезинфекцию подъездов и вентиляции. Как сообщил мэр Ирпеня, первый анализ у женщины на коронавирус был негативным.

"В Ирпене первый случай – есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4 амбулатории Ирпеня, и он оказался негативным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЛР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат позитивный, однако, диагноз поставят врачи соответствующей клиники, куда мы отправили женщину. Сейчас отправляем анализ на повторный анализ. Проведем изоляцию и тестирования всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", - сказано в сообщении.

А уже утром, 25 марта, первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что женщина родила здорового мальчика. Малыш родился в роддоме в Белой Церкви.

"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 – здоровый ирпенский парень!" – написал Маркушин и добавил, что мама будет помещена в инфекционное отделение, а малыша отправят временно на карантин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине умер от коронавируса четвертый пациент.