Коронавирус в Украине: как симптомы COVID-2019 не перепутать с сердечным приступом

Как отличить коронавирус от сердечного приступа (Фото: freepik)

Симптомы коронавируса очень схожи с симптомами сердечного приступа

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и Европе. По данным на утро 19 марта, в Украине зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, два из них – летальные. Общее количество зараженных коронавирусом в мире – более 219 тысяч человек, более 84 тысяч человек выздоровели, почти 9 тысяч человек погибли.

Врачи акцентируют внимание на то, что основные симптомы коронавируса – это повышенная температура тела, слабость, кашель и отдышка. Однако, как рассказали в Британском фонде сердца (BNF), боль в груди и отдышку можно легко спутать с сердечным приступом. Они объяснили, как не перепутать симптомы и в каком случае нужно вызывать врача немедленно.

Сердечный приступ

Во время проблем с сердцем вместе с одышкой могут появиться боли в груди или дискомфорт. Отличительная черта – эти боли появляются, но не проходят. По ощущениям – как будто кто-то давит на грудь или на ней лежит тяжесть. Может распространяться на руки, шею, челюсть, спину, живот. Может сопровождаться тошнотой, головокружением, потливостью, отдышкой.

Коронавирус

В случаях заболевания COVID-2019 одышка сопровождается повышением температуры тела до 38 градусов, а также кашлем и сильной слабостью. Стоит отметить, что люди, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, могут не распознать симптомы.

Медики напоминают, что в любом случае, при появлении любых симптомов, нужно позвонить своему семейному врачу и вместе принять решение о том, нужно ли изолироваться от общества или немедленно ехать в больницу.

Для того, чтобы сохранить свое здоровье и избежать заражения, нужно:

Избегать контакта с людьми, у которых есть кашель, высокая температура.

По возможности ограничить использование общественного транспорта и не выходить из дома без особой надобности.

Работать из дома по возможности. Обратитесь к работодателю, если у вас есть такая возможность и попросите о дистанционной работе.

Избегайте больших скоплений народа в общественных местах.

Ограничьте общение с друзьями и коллегами, поддерживайте связь с помощью телефона и социальных сетей.

Используйте услуги онлайн или услуги по телефону, чтобы связываться со всеми необходимыми службами.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи призвали отказаться от популярного средства при лечении коронавируса.