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Коронавірус в Україні: як симптоми COVID-2019 не переплутати з серцевим нападом

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 12:51
Коронавірус в Україні: як симптоми COVID-2019 не переплутати з серцевим нападом
Як відрізнити коронавірус від серцевого нападу (Фото: freepik)

Симптоми коронавіруса дуже схожі з симптомами серцевого нападу

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні та Європі. За даними на ранок 19 березня, в Україні зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом, два з них – летальні. Загальна кількість заражених коронавірусом у світі – понад 219 тисяч осіб, понад 84 тисяч осіб одужали, майже 9 тисяч людей загинули.

Лікарі акцентують увагу на те, що основні симптоми коронавірусу – це підвищена температура тіла, слабкість, кашель і задишка. Однак, як розповіли в Британському фонді серця (BNF), біль у грудях і задишку можна легко сплутати з серцевим нападом. Вони пояснили, як не переплутати симптоми та коли треба негайно викликати лікаря.

Серцевий напад

Під час проблем з серцем разом з задишкою можуть з'явитися болі в грудях або дискомфорт. Відмітна риса – ці болі з'являються, але не проходять. За відчуттями – наче хтось тисне на груди чи на ній лежить тягар. Може поширюватися на руки, шию, щелепу, спину, живіт. Може супроводжуватися нудотою, запамороченням, пітливістю, задишкою.

Коронавірус

У випадках захворювання COVID-2019 задишка супроводжується підвищенням температури тіла до 38 градусів, а також кашлем і сильною слабкістю. Варто відзначити, що люди, у яких є хронічні захворювання серцево-судинної системи, можуть не розпізнати симптоми.

Медики нагадують, що в будь-якому випадку, при появі будь-яких симптомів, потрібно зателефонувати своєму сімейному лікареві та разом прийняти рішення про те, потрібно чи ізолюватися від суспільства або негайно їхати в лікарню.

Для того, щоб зберегти своє здоров'я та уникнути зараження, потрібно:

  • Уникати контакту з людьми, у яких є кашель, висока температура.
  • По можливості обмежити використання громадського транспорту і не виходити з дому без особливої потреби.
  • Працювати з дому по можливості. Зверніться до роботодавця, якщо у вас є така можливість і попросіть про дистанційну роботу.
  • Уникайте великих скупчень народу в громадських місцях.
  • Обмежте спілкування з друзями та колегами, підтримуйте зв'язок за допомогою телефону та соціальних мереж.
  • Використовуйте послуги онлайн або послуги телефоном, щоб зв'язуватися з усіма необхідними службами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі закликали відмовитися від популярного засобу при лікуванні коронавірусу.

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