Коронавірус в Україні "помолодшав": лікар зі Львова розповів про новий спалах COVID-19
Коронавірус в Україні став все частіше інфікувати молодих людей до 55 років.
Таку думку озвучив головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю ТСН.
За його словами, зараз в лікарнях дуже багато людей віком 22-23 роки.
"Так, в основному — це хворі відносно молодого віку, тобто до 55 років. Є госпіталізовані, яким 22-23 роки. Насправді, це — суттєві зміни, які свідчать, що COVID-19 "помолодшав" порівняно з березнем-квітнем 2020 року, коли тільки починалася епідемія в Україні", - розповів лікар.
Також Федоренко зазначає, що перебіг хвороби у пацієнтів зараз протікає набагато складніше, якщо порівнювати дані навіть минулого року.
"Перебіг хвороби також набагато важче, ніж це було в минулому році. Це — переважне ураження легенів у формі двосторонньої бронхопневмонії. Є люди, які потрапляють до лікарні із змінами центральної нервової системи: у хворих виникає заплутаність свідомості, дезорієнтація у просторі і часі", - зазначив доктор.
Медик просить українців серйозно ставитись до свого здоров'я. У разі хвороби звертатися до сімейного лікаря, а якщо лікування не допомагає і температура тіла не знижується, просити про госпіталізацію.
Як ми розповідали раніше, стало відомо, де від коронавірусу видужало найбільше українців.
Раніше лікар із Закарпаття заявив, що коронавірус, спалах якого зараз в західних областях, став більш токсичним і агресивним.