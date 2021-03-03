Стало известно, где от коронавируса выздоровело больше всего украинцев
В Украине растет количество больных коронавирусом, тем не менее, количество пациентов, которые выздоровели, тоже является значительным.
Статистические данные сообщил Центр общественного здоровья.
Так, по состоянию на 3 марта в Украине 7235 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 3486 человек, выздоровело - 5118. К сожалению, за последние сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерло 185 украинцев.
Сейчас, количество активных больных - 156 272 человека.
Активным является и первый этап вакцинации, в котором прививки делают медицинским работникам, работающим с ковидными больными. На 3 марта дозу вакцины уже получило 6888 человек.
В ЦОЗ также рассказали, что за последние сутки тестирование проведено 85 043 украинцам. Из них методом ПЦР - 34945, методом ИФА - 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Больше всего пациентов выздоровело за последние сутки в:
- Киеве - 789,
- Ивано-Франковской области - 493,
- Киевской - 391,
- Днепропетровской - 324,
- Винницкой областях - 309.
За все время пандемии в стране заболело 1364705 человек, выздоровело - 1182036, а умерло - 26397 пациентов.
Ранее врач из Закарпатья заявил, что коронавирус, вспышка которого сейчас в западных областях, стал более токсичным и агрессивным.