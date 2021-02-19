Коронавирус теперь с нами навсегда: ученые объяснили, что это значит и чем грозит

Коронавирус продолжает бушевать в Украине и во всем мире. Количество инфицированных начало сокращаться, а многие страны уже запустили процесс вакцинации населения. Однако ученые считают, что COVID-19 станет эндемическим и останется теперь с человечеством навсегда.

Медики считают, что со временем коронавирус перестанет быть таким опасным и станет обычным сезонным заболеванием. Какие риски есть для людей и какие есть прогнозы – об этом говорится в статье журнала Nature.

Большинство ученых уверены, что COVID-19 станет эндемическим и характерным для некоторых местностей. Со временем он перестанет быть таким опасным и во многом это зависит от иммунитета, который получат люди в результате перенесенного заболевания или вакцинации. Похожая ситуация сложилась с гриппом и другими вирусами, которые вызывают простуду.

Научный журнал Nature провел опрос среди иммунологов, исследователей инфекционного заболевания и вирусологов, можно ли полностью уничтожить коронавирус. Более 90% опрошенных уверены, что этот вирус станет пандемическим, и он будет циркулировать в определенных группах населения в течение многих лет.

"Искоренение этого вируса прямо сейчас во многом похоже на попытку спланировать строительство лестницы на Луну. Это нереально", - считает эпидемиолог из Миннесотского университета Майкл Остерхольм.

Треть ученых считает, что коронавирус можно будет остановить в определенных регионах, но при этом он продолжит распространяться в других. Вспышки будут быстро подавляться в районах, где есть коллективный иммунитет и большинство населения будет вакцинировано.

Еще один из сценариев, которые рассматривают ученые – вирус останется, но у людей выработается иммунитет против него. Специалист по инфекционным заболеваниям Дженни Лавин считает, что коронавирус станет еще одной детской болезнью, которая в юном возрасте будет вызывать легкое течение или отсутствие симптомов.

Если вакцины от коронавируса будут иметь пролонгированное действие, то заболевание станет таким же явлением как корь. Но для этого людям придется вакцинироваться от COVID-19.