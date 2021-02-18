Почти коллективный иммунитет: врач рассказал, сколько украинцев на самом деле перенесли COVID-19

В Украине по официальной статистике по состоянию на 18 февраля от коронавируса выздоровело 1 134 120 человек. Еще более 150 тысяч людей проходят лечение. Однако по мнению врача, даже если прибавить к цифре официальной статистики процент ложноотрицательных ПЦР-тестов (около 30% от числа отрицательных результатов), то реальная картина по количеству переболевших все равно не появится. Сколько на самом деле украинцев перенесли COVID-19, рассказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Медик подозревает, что официальная статистика заболеваемости коронавирусом в нашей стране сильно занижена. По его мнению, реальное число зараженных может доходить до 19 миллионов.

"Однозначно статистические данные не отображают действительность, потому что у нас в Украине нет системы эпиднадзора… Если мы очень быстренько проанализируем, какое же действительно количество заболевших COVID-19, мы можем обратить внимание на некоторые данные, что в нашей стране, к сожалению, от общего количества выявленных случаев COVID-19 более 50-60% ежедневно подлежит госпитализации, в то время как в США и Великобритании данный показатель не превышает 4%. Если мы сделаем обычное уравнение, пропорцию, то мы на сегодняшний день выходим на минимум 19 миллионов жителей Украины, которые перенесли COVID-19", - отметил эпидемиолог.

Он считает, что в разных формах заболевание уже перенесло больше половины населения страны.

"Это говорит о том, что мы уже достигаем того коллективного иммунитета, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, говорит, что будет снижение заболеваемости… Единственное, я считаю, что мы этот коллективный иммунитет заработали… как в средневековье. В нашей стране были созданы все условия для того, чтобы люди инфицировали друг друга, и мы переболели обычным путем", - подчеркнул Александрин.