Коронавирус не страшен курильщикам? В Минздраве рассказали правду

Коронавирус и курильщики (коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали про риск заболеть коронавирусом у курильщиков

Коронавирус в Украине лабораторно подтвержден уже у 311 пациентов, а количество летальных случаев по состоянию на сегодня увеличилось до 8. Медики рекомендуют на период карантина придерживаться основных правил профилактики (не покидать дома, тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию) и не доверять многочисленным "альтернативным" способам защиты, которые можно найти на просторах интернета.

Одним из таких мифов является информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19. Аргументируют такое утверждение так: дым от сигарет дезинфицирует дыхательные пути, потому что этот воздух всегда горячий.

В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают, что это неправда, а курильщики рискуют даже больше, и объясняют почему.

Во время курения человек чаще касается лица Эта привычка может усилить развитие хронических болезней Курение увеличивает риск заболевания пневмонией.

"Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет и пользуйтесь надежными источниками информации", - говорится в публикации Минздрава на странице в Facebook.

Курение на защищает от коронавируса - в Минздраве рассказали почему (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Отметим, что медики также обращают внимание на большой негативный эффект курения - эта вредная привычка сильно понижает сопротивляемость организма. Курение повреждает реснички в бронхах, которые фильтруют мусор в легких, а сигаретный дым помогает микробам проникнуть внутрь организма.

Известный доктор Евгений Комаровский также категоричен в этом вопросе.

"Курение усугубляет течение коронавирусной инфекции. Если вы бросили, не надо планировать начинать, а если не бросили - бросайте", - призвал он в одном из своих видео, отвечая на вопросы о COVID-19.

Нужно сказать, что гипотеза о якобы "защитном" свойстве курения от коронавируса появилась не на пустом месте. Так, в феврале ученые изучили больных в Ухане и пришли к единому мнению, что из 140 пациентов только 2 курили, что составило всего 1,4 % от всех обследуемых.