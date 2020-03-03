Коронавирус рушит планы: кинофанаты попросили перенести премьеру Джеймса Бонда

Коронавирус напугал фанатов Джеймса Бонда (фото: коллаж РБК-Украина)

Кинофанаты просят перенести премьеру Джеймса Бонда из-за коронавируса

Коронавирус, который уже добрался и в Украину, пугает также фанатов франшизы о Джеймсе Бонде. Люди боятся распространения вируса, поэтому на крупнейшем фанатском сайте MI-6HQ появилось письмо под названием "Не время для нерешительности", направленное к продюсерам фильма "Не время умирать".

В данном обращении фанаты просят перенести дату премьеры нового фильм о Джеймсе Бонде, чтобы избежать распространения COVID-19. Авторы письма отметили, что в Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение. При этом за месяц до начала фильма коронавирус может распространится по территории США.

Из-за этого может случиться так, что большинство кинотеатров будут закрыты или их посетит очень мало людей, что в свою очередь негативно скажется на кассовых сборах.

Люди также уверены, что здоровье и благополучие фанатов по всему миру и их семей важнее всего, а качество фильма не пострадает, если его перенесут на нескольких месяцев. Кроме того, это последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли Бонда, и перенос фильма только поможет кассе собрать больше денег.

Стоит отметить, что ранее создатели фильма вынуждены были отменить пресс-тур и премьеру в Китае. В Украине премьера фильма запланирована на 9 апреля 2020 года.

Напомним, что в Черновцах ищут всех, кто контактировал с больным мужчиной, у которого обнаружили коронавирус.