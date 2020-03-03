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Коронавірус руйнує плани: кінофанати попросили перенести прем'єру Джеймса Бонда

STYLERЖиття    03.03.2020 - 16:56
Коронавірус руйнує плани: кінофанати попросили перенести прем'єру Джеймса Бонда
Коронавірус налякав фанатів Джеймса Бонда (фото: колаж РБК-Україна)

Кінофанати просять перенести прем'єру Джеймса Бонда через коронавірус

Коронавірус, який вже добрався і до України, лякає також фанатів франшизи про Джеймса Бонда. Люди бояться поширення вірусу, тому на найбільшому фанатському сайті MI-6HQ з'явився лист під назвою "Не час для нерішучості", спрямоване до продюсерів фільму "Не час помирати".

У даному зверненні фанати просять перенести дату прем'єри нового фільму про Джеймса Бонда, щоб уникнути поширення COVID-19. Автори листа зазначили, що у Вашингтоні був оголошений надзвичайний стан. При цьому за місяць до початку фільму коронавірус може пошириться по території США.

Через це може статися так, що більшість кінотеатрів будуть закриті або їх відвідає дуже мало людей, що у свою чергу негативно позначиться на касових зборах.

Люди також впевнені, що здоров'я і благополуччя фанатів по всьому світу і їх сімей найважливіше, а якість фільму не постраждає, якщо його перенесуть на кілька місяців. Крім того, це останній фільм з Деніелом Крейгом у ролі Бонда, і перенесення фільму тільки допоможе касі зібрати більше грошей.

Варто зазначити, що раніше творці фільму змушені були скасувати прес-тур і прем'єру в Китаї. В Україні прем'єра фільму запланована на 9 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що у Чернівцях шукають всіх, хто контактував з хворим чоловіком, у якого виявили коронавірус.

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