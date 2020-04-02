Коронавирус развивается волнообразно: украинские врачи рассказали о течении COVID-2109

Коронавирус в Украине поразил уже почти 800 человек, и по состоянию на 1 апреля, 134 случая инфицирования были зарегистрированы в Киеве. Врачи Александровской больницы в Киеве рассказали, что болезнь протекает волнообразно и периоды ухудшения и улучшения чередуются.

Как сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook, у пациентов сначала поднимается высокая температура тела, которая держится 2-3 суток. Потом состояние больных с COVID-2019 улучшается и это может продолжаться до 4 дней. А потом пациентам снова становится хуже и у них появляется сильный кашель, боли в горле, выраженный астеновегетативный синдром.

От первых симптомов заболевания до развития пневмонии в среднем проходит от 5 до 7 дней. Причем при рентгенографии поражение легких удается обнаружить не сразу, и только компьютерная томография позволяет диагностировать пневмонию. Как правило, у пациентов развивается двухсторонняя пневмония и полисегментарная.

Как отмечают медики, в особую группу риска входят пациенты с избыточной массой тела, гипертонией и сахарным диабетом.

По словам Людмилы Антоненко, уже 11 пациентов выздоровели и выписаны домой. Однако врачи прогнозируют увеличение заболеваемости коронавирусом в Украине через 2-3 недели.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые сделали заявление о мутации коронавируса и дали печальный прогноз на будущее.