ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы: все подробности

STYLERПроисшествия    01.03.2020 - 11:36
В Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы: все подробности
Коронавирус в Крыму (коллаж: РБК-Украина)

Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Севаcтополе женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы — ее объявили в розыск. Перед исчезновением женщина сообщала, что планирует ехать в Ростовскую область, Россия.

Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, Екатерина Р. Была госпитализирована в Севастопольскую инфекционную больницу с подозрением на COVID-19. Во время проведения обследования женщина решила покинуть медучреждение.

"Екатерину Р. привезли инфекционную клинику с подозрением на китайскую заразу. Пока проводили обследование, дама обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Туда, видимо, и скипнула, не долечившись и никого не предупредив. Теперь несознательную больную объявили в розыск", - говорится в заявлении агентства.

Стоит напомнить, что еще в двух странах зафиксировали первую смерть от коронавируса. В Австралии и Таиланде зафиксировали первые случаи смерти от коронавируса COVID-19. По данным представителя Министерства здравоохранения Австралии Эндрю Ротертсона, от коронавируса умер 78-летний мужчина, которого недавно эвакуировали из круизного лайнера Diamond Princess.

Также РБК-Украина писало, что 29 февраля в США был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.

В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Аферисты и шутники: как украинцы зарабатывают на коронавирусе
Новости Украины КрымКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь